Fotógrafo paranaense contó cómo es Colapinto fuera de cámara tras compartir varios GP

Juan Iribarren compartió varios Grandes Premios con Franco Colapinto y reveló cómo es el piloto fuera de cámara. El fotógrafo paranaense, especializado en automovilismo, relató a Elonce distintas experiencias que vivió cerca del argentino en México, Miami, Italia y España y destacó la naturalidad que observó dentro del paddock.

El vínculo se generó a partir de los reiterados encuentros durante las competencias. Según contó Iribarren, Colapinto ya comenzó a reconocerlo. Una de esas situaciones ocurrió en Italia: "Cuando lo vi me dice: ‘Hola, ¿cómo andás, boludo?’ Así, literal. Ese es Franco Colapinto", recordó entre risas.

Para el fotógrafo, esa espontaneidad no aparece únicamente ante las cámaras. "Es tal cual como lo ven cuando habla, es muy natural, no tiene un personaje por atrás", afirmó. Además, sostuvo que esa personalidad llama la atención tanto entre los argentinos como entre integrantes de la prensa internacional.

(Elonce)

Las escenas de Colapinto que no muestran las carreras

Iribarren recordó una situación que presenció antes de que los pilotos salieran a realizar la tradicional vuelta frente al público. En ese momento, Colapinto se encontró con Sergio "Checo" Pérez y comenzó a bromear con el mexicano. "Le dio vuelta la gorra y le dijo: ‘Te voy a poner una camiseta argentina’", relató.

Según explicó, ese tipo de escenas reflejan una faceta que difícilmente puede observarse durante las transmisiones. Incluso mencionó la impresión de un periodista colombiano con extensa trayectoria cubriendo la Fórmula 1. "Me decía que, en casi 500 Grandes Premios, ha sido uno de los pocos pilotos que conoció que les saca una sonrisa a pilotos que son muy serios", señaló.

El fotógrafo consideró que el argentino logró descontracturar parte de la formalidad habitual del ambiente. "La gente lo quiere, los pilotos lo quieren", expresó Iribarren al describir lo que pudo observar durante sus jornadas de trabajo.

(@phiribarrenjuan)

El encuentro que terminó con un regalo

Durante su reciente paso por España, Iribarren también volvió a encontrarse con Colapinto y le entregó dos fotografías tomadas anteriormente en Monza. Ahora reveló cómo ocurrió la escena: encontró al piloto mientras preparaba agua caliente para tomar mate antes de una entrevista y le preguntó si podía acercarle el regalo. Colapinto aceptó y el fotógrafo buscó las imágenes, aunque aguardó hasta que terminara su compromiso con la prensa para entregárselas.

Iribarren explicó que procura acercarse durante los jueves destinados a actividades con medios para no interferir con la preparación deportiva. Tras regresar a Argentina, también reveló su próximo gran objetivo: cubrir una temporada completa de Fórmula 1, luego de afrontar con recursos propios la mayor parte de los gastos de sus coberturas internacionales.