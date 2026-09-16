Revelaron que uruguayo detenido con drogas era buscado por balear a un hombre en Colón

Capturaron al último prófugo por un intento de homicidio y hallaron cocaína durante un procedimiento desarrollado en la zona de Primera Junta y Rocamora, en Colón. El sospechoso, un ciudadano uruguayo de 40 años, tenía un pedido de captura nacional e internacional.

Personal de la División Drogas Peligrosas localizó al hombre durante la noche del martes, mientras realizaba tareas de campo. Cuando los agentes intentaron interceptarlo, el sospechoso ingresó a una vivienda y opuso resistencia.

Desde el interior del inmueble, los policías advirtieron movimientos y el cierre de puertas. Ante esa situación, ingresaron al domicilio, donde encontraron a otro hombre, de 42 años, quien habría intentado descartar diferentes elementos.

Encontraron envoltorios con cocaína

Durante una primera inspección ocular, los efectivos localizaron envoltorios que contenían una sustancia compatible con estupefacientes. La situación fue comunicada inmediatamente a la Fiscalía en turno.

Con la correspondiente autorización judicial, la Policía continuó el procedimiento mediante un allanamiento y una requisa domiciliaria. Las actuaciones quedaron encuadradas en una investigación por una supuesta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566, vinculada al narcomenudeo.

Como resultado de la medida, los agentes secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, sustancias presuntamente utilizadas para el estiramiento de la droga, anotaciones y recortes de nailon.

Los elementos fueron incorporados a la causa y serán analizados para establecer su procedencia y determinar la posible existencia de una actividad de comercialización de estupefacientes en la vivienda.

El ataque a tiros investigado

Fuentes de la Jefatura Departamental Colón confirmaron a Elonce que el pedido de captura estaba relacionado con un hecho ocurrido a mediados de mayo. En aquella oportunidad, un hombre recibió un disparo en el abdomen.

La investigación identificó inicialmente a cuatro sospechosos de nacionalidad uruguaya. Dos fueron detenidos durante las primeras actuaciones, mientras que los otros quedaron prófugos y se libraron órdenes de captura.

Uno de los hombres buscados fue localizado en Uruguay y posteriormente extraditado. El segundo era el sospechoso de 40 años aprehendido durante el procedimiento realizado en Colón.

Con esta detención, los cuatro presuntos involucrados en el ataque quedaron a disposición de la Justicia. Los dos sospechosos capturados en último término permanecían bajo prisión preventiva, según indicaron las fuentes consultadas.

Dos detenidos a disposición judicial

El hombre de 42 años encontrado dentro de la vivienda también quedó detenido por disposición de la autoridad interviniente. La Justicia deberá determinar su presunta vinculación con la droga y los demás elementos secuestrados.

Ambos fueron trasladados a una dependencia policial. El ciudadano uruguayo quedó sujeto a la causa por tentativa de homicidio y a las actuaciones derivadas del procedimiento, mientras que el propietario u ocupante del domicilio quedó vinculado a la investigación por narcomenudeo.

Las pericias sobre los teléfonos, las anotaciones y las sustancias secuestradas buscarán establecer si existían otras personas involucradas y cuál era el destino de la cocaína encontrada.