Detuvieron en Colón a uruguayo buscado por intento de homicidio: tenía dosis de cocaína

Detuvieron a dos hombres y secuestraron estupefacientes, dinero y teléfonos celulares durante un operativo realizado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en una vivienda de Colón. Uno de los apresados es un ciudadano uruguayo con pedido de captura internacional por tentativa de homicidio.

La intervención comenzó alrededor de las 21 en la zona de calle Primera Junta, casi Rocamora. Personal de la División Drogas Peligrosas desplegó el operativo para detener a un ciudadano uruguayo de 40 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

Según la información policial, cuando los agentes intentaron aprehenderlo, el sospechoso ingresó a la vivienda de otro hombre y habría descartado material estupefaciente. La situación derivó en un procedimiento en flagrancia que se extendió hasta las 2:10 del miércoles.

Cocaína, dinero y celulares secuestrados

Durante las diligencias, los efectivos encontraron seis envoltorios que contenían cocaína. El pesaje realizado arrojó un total de ocho gramos de la sustancia.

La Policía también secuestró 101.290 pesos en efectivo, elementos de recorte y 46,8 gramos de una sustancia presuntamente utilizada para el estiramiento de estupefacientes.

Entre los objetos incorporados a la causa había anotaciones y dos teléfonos celulares. Los dispositivos serán examinados si así lo disponen las autoridades judiciales para establecer si guardan relación con alguna actividad ilícita.

Dos hombres quedaron detenidos

El ciudadano uruguayo de 40 años quedó aprehendido debido al pedido de captura relacionado con una causa por tentativa de homicidio. La información oficial no precisó dónde ni cuándo ocurrió el hecho investigado.

En el mismo procedimiento quedó detenido el hombre de 42 años que se encontraba en la vivienda. La Justicia deberá establecer su eventual vinculación con las sustancias y los demás elementos secuestrados.

El operativo quedó bajo intervención del juez Penayo Amaya y del fiscal Sebastián Blanc. Todas las actuaciones fueron realizadas por personal de la División Drogas Peligrosas de Colón.

La investigación continuará para determinar la procedencia de la cocaína, el destino del dinero y la posible relación de los detenidos con la comercialización de estupefacientes. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas ordenadas.