El riesgo de crecidas por El Niño deja fuera de servicio por 40 días a la Garganta del Diablo

El acceso a la Garganta del Diablo permanecerá cerrado durante al menos 40 días como medida preventiva ante el riesgo de nuevas crecidas del río Iguazú. El Parque Nacional Iguazú decidió modificar su protocolo habitual y retirar las pasarelas antes de que se produzca una eventual suba extraordinaria del caudal.

La decisión fue consensuada entre la Administración de Parques Nacionales e Iguazú Argentina, empresa concesionaria de los servicios del área. Según la información difundida, organismos brasileños que siguen el comportamiento hidrológico de la cuenca advirtieron sobre un escenario de lluvias intensas durante las próximas semanas.

A diferencia de cierres anteriores, esta vez no se esperará a que el río alcance niveles críticos. Las estructuras de las pasarelas serán desarmadas y trasladadas a tierra firme, mientras que únicamente permanecerán sobre el cauce los pilotes de cemento.

Una medida preventiva inédita

Los cierres de la Garganta del Diablo suelen implementarse cuando el río Iguazú comienza a crecer y los niveles superan los parámetros establecidos para la circulación segura de visitantes. En esta oportunidad, la intervención se realizará anticipadamente frente a los pronósticos hidrológicos.

La medida se aceleró después de que el caudal alcanzara recientemente unos 6.580 metros cúbicos por segundo, un registro que superó el nivel establecido para mantener habilitado el circuito con seguridad.

Pese al cierre de este sector, las autoridades aclararon que el resto de los recorridos del Área Cataratas continuará abierto. La restricción afectará solamente al circuito que conduce al principal salto del Parque Nacional Iguazú.

El Niño y las lluvias en Brasil

Los reportes meteorológicos indican que en los últimos días se acumularon más de 300 milímetros de lluvia en sectores del estado brasileño de Paraná, situación que provocó complicaciones aguas arriba y aumentó los aportes hacia la cuenca del Iguazú.

Los análisis técnicos anticipan además períodos de precipitaciones intensas durante septiembre y octubre, particularmente en el sur de Brasil. Ese escenario podría provocar nuevas variaciones importantes en el caudal que llega hasta las Cataratas del Iguazú.

Las autoridades vinculan estas condiciones con la influencia del fenómeno de El Niño en la región. La evolución de las precipitaciones será determinante para establecer cuándo podrán volver a instalarse las pasarelas de la Garganta del Diablo.

La reapertura dependerá del nivel del río

El pedido para retirar preventivamente las estructuras fue presentado por Iguazú Argentina ante Parques Nacionales luego de analizar los pronósticos disponibles para los próximos meses. El objetivo es evitar que una crecida extraordinaria arrastre o dañe nuevamente las instalaciones.

La reapertura no tendrá, por ahora, una fecha definitiva. Aunque los trabajos demandarían al menos 40 días, el regreso de los visitantes dependerá también de que las condiciones del río permitan reinstalar las estructuras con seguridad.

De esta manera, la Garganta del Diablo permanecerá fuera del circuito turístico mientras se monitorea el comportamiento del Iguazú y las lluvias en su cuenca. La medida busca anticiparse a un posible período de crecidas, sin afectar por el momento el funcionamiento del resto del Parque Nacional Iguazú.