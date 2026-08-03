Las Cataratas del Iguazú ofrecen una postal única pese al cierre de la Garganta del Diablo

El Circuito Garganta del Diablo de las Cataratas del Iguazú -una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo- permanece cerrado de manera preventiva desde este lunes 3 de agosto debido al inicio de las tareas de repliegue de las pasarelas, una medida adoptada ante las proyecciones de crecidas del río Iguazú vinculadas al fenómeno El Niño.

Pero según confirmó la administración del Parque Nacional Iguazú, a pesar de esta restricción, el resto de los circuitos y servicios del Área Cataratas continúa funcionando con normalidad.

La administración del parque explicó que el cierre responde al comienzo de los trabajos preventivos sobre las pasarelas de acceso a la Garganta del Diablo, en función de los pronósticos que anticipan un incremento de las precipitaciones y del caudal del río Iguazú en la región.

Postales únicas

Desde la administración aclararon que la medida no afecta el resto del recorrido turístico. “Los demás circuitos y servicios del Área Cataratas permanecerán habilitados, por lo que la visita podrá realizarse con normalidad”, señalaron.

En ese sentido, destacaron que los visitantes podrán seguir recorriendo los tradicionales paseos del área protegida y disfrutar de las vistas panorámicas desde el Circuito Superior. “Desde los miradores del Circuito Superior, las Cataratas del Iguazú ofrecen postales únicas, permitiendo apreciar la fuerza y la belleza de los saltos desde una perspectiva privilegiada”, remarcaron.

El anuncio se conoció luego de un balance positivo para el turismo durante el receso invernal. Según informó el Parque Nacional Iguazú, el mes de julio cerró con más de 143.000 visitantes, impulsado por las vacaciones de invierno en gran parte del país.

Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión de los turistas y explicaron que el repliegue de las pasarelas busca minimizar riesgos ante eventuales crecidas extraordinarias del río. «Agradecemos la comprensión y la colaboración de todos los visitantes mientras se llevan adelante estas tareas, destinadas a resguardar la seguridad de quienes visitan el Parque Nacional Iguazú y preservar la infraestructura del Área Cataratas», concluye el comunicado.