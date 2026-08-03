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Otorgan un bono para fuerzas de seguridad y personal militar: monto y quiénes lo cobrarán

El Gobierno otorga una suma extraordinaria de $50.000 a integrantes de fuerzas federales y militares. Será remunerativa, no bonificable y se pagará en agosto.

3 de Agosto de 2026
Bono de $50.000 para fuerzas de seguridad y militares
Bono de $50.000 para fuerzas de seguridad y militares

El Gobierno otorga una suma extraordinaria de $50.000 a integrantes de fuerzas federales y militares. Será remunerativa, no bonificable y se pagará en agosto.

El Gobierno nacional otorgó un bono de $50.000 para fuerzas de seguridad y militares, que será abonado junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026. La medida fue oficializada este lunes mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial.

 

Las decisiones quedaron establecidas mediante los decretos 695/2026 y 696/2026, correspondientes a los ministerios de Defensa y Seguridad Nacional, respectivamente. En ambos casos se fijó una suma de $50.000 por persona, de carácter remunerativo y no bonificable, excepcional y por única vez.

 

El beneficio alcanzará a personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las principales fuerzas federales de seguridad, además de otros agentes pertenecientes a organismos contemplados expresamente en los decretos.

 

Quiénes cobrarán los $50.000

En el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, el Decreto 696/2026 estableció que recibirán la suma los integrantes en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

 

También quedaron comprendidos el personal con estado penitenciario en actividad del Servicio Penitenciario Federal y los agentes en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. En determinados casos, como Gendarmería, PSA y SPF, la norma incluyó además al personal de alumnos.

 

El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de reconocer y mantener una adecuada jerarquización salarial de acuerdo con la “capacidad, responsabilidad y dedicación” requerida para las tareas desarrolladas por las fuerzas policiales y de seguridad federales.

 

El beneficio para las Fuerzas Armadas

Por otra parte, el Decreto 695/2026 dispuso el mismo pago de $50.000 para el personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas. También quedaron alcanzados el personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y el personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

 

En este caso, el Gobierno indicó que la adecuación de los ingresos buscó asegurar una retribución acorde con las “funciones, responsabilidades y dedicación exigidas”. La suma tendrá exactamente las mismas características: será remunerativa, no bonificable, excepcional y se percibirá una única vez.

 

De esta manera, no se trata de un aumento mensual permanente de $50.000, sino de un pago extraordinario que será incorporado exclusivamente a los haberes correspondientes a agosto de 2026. Los decretos tampoco establecieron que la suma se incorpore posteriormente al salario habitual.

 

Cómo se financiará el pago

Ambas normas facultaron a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las disposiciones aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para implementar los pagos.

 

Asimismo, el Gobierno estableció que los gastos derivados de las medidas serán atendidos con los créditos asignados a las respectivas jurisdicciones dentro del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

 

Los decretos fueron firmados el viernes 31 de julio y publicados este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial, por lo que quedó formalizado el pago extraordinario para el personal alcanzado.

Temas:

bono Fuerzas Armadas fuerzas de seguridad Policía Federal Gendarmería Nacional Prefectura Naval
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