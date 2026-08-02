Proponen un sistema de prioridad de paso para agilizar el cruce entre Colón y Paysandú

Con el objetivo de reducir las largas demoras en el paso internacional entre Paysandú y Colón, fue presentada una iniciativa que propone crear un sistema Fast Track para el transporte turístico de corta distancia, según el sitio uruguayo El Telégrafo.

La moción, ingresada a la Junta Departamental de Paysandú por su presidente, Marcelo Tortorella, busca implementar un régimen simplificado de tránsito para excursiones y contingentes turísticos que cruzan habitualmente el Puente Internacional General Artigas.

La propuesta contempla una prueba piloto de 90 días, durante la cual minibuses turísticos registrados tendrían prioridad de paso, con el propósito de agilizar los controles fronterizos y reducir los tiempos de espera.

Un manifiesto digital para acelerar los trámites

Uno de los principales ejes del proyecto es la creación de un Manifiesto de Pasajeros digital, que permitiría cargar previamente la información de los viajeros a través de internet.

El sistema generaría un único código QR para validar al contingente completo, evitando que cada pasajero deba realizar el trámite de manera individual en las ventanillas de Migraciones para estadías inferiores a 72 horas.

Según la iniciativa, este mecanismo permitiría descomprimir los controles y hacer más eficiente el tránsito de turistas entre ambas ciudades.

Buscan fortalecer el turismo y la integración regional

La propuesta sostiene que el turismo de cercanía entre Colón y Paysandú constituye uno de los principales motores económicos de la región, beneficiando a hoteles, restaurantes, comercios, prestadores de servicios y al sector educativo.

Sin embargo, advierte que las normas actuales para el transporte internacional fueron diseñadas para viajes de larga distancia y no contemplan la dinámica cotidiana de los cruces fronterizos entre ambas ciudades.

De acuerdo con el documento, las exigencias burocráticas y las demoras en las cabeceras del puente afectan la competitividad del destino y desalientan la integración binacional.

La iniciativa buscará respaldo de ambos países

El proyecto prevé una serie de gestiones ante organismos de Uruguay y Argentina. En una primera etapa será analizado por la Comisión de Turismo de la Junta Departamental, con la participación de operadores turísticos, agencias de viajes y empresas de transporte.

Luego se propone elevar la iniciativa al Concejo Deliberante de Colón para impulsar un planteo conjunto desde ambas márgenes del río Uruguay.

Además, se impulsarán gestiones ante los ministerios de Transporte y Turismo de Uruguay, las direcciones nacionales de Migración y Aduanas de ambos países, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión de Frontera Paysandú-Colón.

El objetivo final es poner en marcha un sistema de Fast Track que permita facilitar el tránsito turístico, mejorar la conectividad regional y fortalecer la actividad económica en ambas ciudades.