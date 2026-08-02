Rosario Central venció a River en el Monumental y profundizó su crisis

Rosario Central venció 1-0 a River este domingo en el estadio Más Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura. Un gol en contra de Nicolás Otamendi le dio la victoria al conjunto dirigido por Jorge Almirón y profundizó el mal comienzo del Millonario.

El equipo visitante mostró mayor claridad durante la primera etapa y generó varias aproximaciones mediante Ángel Di María, Jaminton Campaz y Giovanni Cantizano. Enzo Copetti llegó a convertir a los 13 minutos, pero la acción fue anulada por posición adelantada.

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos. Campaz desbordó y lanzó un centro al área, donde Otamendi intentó despejar con una barrida, pero terminó desviando la pelota hacia su propio arco.

El VAR anuló un penal para River

El conjunto de Eduardo Coudet tuvo su ocasión más clara por medio de Lautaro Pereyra, quien quedó frente a Jeremías Ledesma e intentó definir por arriba. Sin embargo, la pelota tomó demasiada altura y salió desviada.

A los 36 minutos, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un penal para River por una supuesta mano dentro del área. Tras ser convocado por Fernando Echenique, revisó la jugada y anuló su decisión debido a una infracción previa de Otamendi.

El Millonario también evidenció problemas para controlar los ataques de Rosario Central y terminó el primer tiempo con cuatro futbolistas amonestados: Lautaro Rivero, Joaquín Freitas, Fausto Vera y Lucas Martínez Quarta.

River buscó el empate, pero no pudo con Ledesma

Coudet mandó a Tomás Galván al campo para comenzar el complemento y el local estuvo cerca de empatar en la primera jugada. Tras una salida fallida de Ledesma, Galván remató, pero Ignacio Ovando despejó sobre la línea.

River adelantó sus líneas y controló la posesión, mientras el Canalla se replegó y buscó lastimar mediante contragolpes. Santiago Beltrán evitó el segundo ante un disparo a corta distancia de Campaz.

Ledesma se convirtió en una de las figuras al responder con las piernas frente a Lucas Beltrán y luego contener un cabezazo de Lautaro Rivero. Otamendi y Juan Cruz Meza también tuvieron oportunidades, aunque no consiguieron igualar.

Rosario Central quedó con diez jugadores a los 82 minutos por la expulsión de Emanuel Coronel, quien recibió su segunda amonestación. Pese a la superioridad numérica y los seis minutos adicionados, el Millonario no logró modificar el resultado.

Con esta derrota, River continúa sin puntos después de perder 1-0 ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central. Además, venía de quedar eliminado de la Copa Argentina tras caer 3-1 frente a Aldosivi, por lo que suma cuatro derrotas consecutivas en el inicio del semestre.