Pagos en el exterior en dólares: las diferencias entre tarjeta, débito y efectivo

Realizar gastos en dólares durante un viaje al exterior requiere revisar previamente cómo se cancelarán las compras. La forma de pago elegida puede modificar el costo final debido a percepciones, conversiones entre monedas y comisiones bancarias.

Cuando una compra se realiza en una moneda diferente del dólar, la tarjeta suele convertir primero el consumo a esa divisa. Si el resumen se cancela posteriormente en pesos, la operación queda alcanzada por la percepción vigente del 30% a cuenta de los impuestos a las Ganancias o sobre los Bienes Personales.

Ese importe puede evitarse cuando el titular paga el saldo directamente con dólares propios depositados en una cuenta bancaria. Antes de viajar, resulta necesario consultar el procedimiento de cada entidad, especialmente si el resumen se encuentra adherido al débito automático.

Cómo pagar con tarjeta de crédito

La tarjeta de crédito permite afrontar reservas, alojamiento, comidas y compras sin trasladar grandes cantidades de efectivo. Para pagar el resumen con moneda extranjera, habitualmente es necesario solicitar el “stop debit” y cancelar el saldo entre el cierre y el vencimiento.

También conviene comprobar si el banco exige informar el viaje y revisar los límites disponibles. Llevar tarjetas de más de una marca puede ser útil ante posibles rechazos o problemas de aceptación en determinados comercios.

Al utilizar la tarjeta, se recomienda elegir la moneda oficial del país visitado. Si el comercio ofrece cobrar directamente en pesos o dólares, podría aplicar una conversión propia, conocida como DCC, con un tipo de cambio menos conveniente.

Tarjeta de débito y retiros de efectivo

La tarjeta de débito permite visualizar los consumos inmediatamente. Para evitar la percepción, debe estar asociada a una caja de ahorro en dólares y configurada para descontar las compras desde esa cuenta.

Antes de utilizarla, hay que confirmar cuál es la cuenta principal vinculada. Si el débito se realiza desde una cuenta en pesos, el banco aplicará la conversión correspondiente y la percepción establecida para operaciones en moneda extranjera.

También pueden retirarse dólares o moneda local desde cajeros automáticos del exterior. Sin embargo, la operación puede incluir cargos del banco argentino y del propietario del cajero, por lo que es recomendable consultar las comisiones y los límites antes de efectuarla.

Cuánto efectivo conviene llevar

El efectivo resulta útil para gastos pequeños, transporte, propinas o comercios que no reciben tarjetas. No obstante, llevar una suma elevada aumenta el riesgo ante una pérdida o un robo.

Los billetes deben encontrarse en buen estado, ya que algunos comercios o casas de cambio rechazan emisiones antiguas, rotas o marcadas. También conviene distribuir el dinero en lugares diferentes y conservar una parte para emergencias.

Antes de partir, es aconsejable revisar los consumos habilitados, configurar las cuentas y consultar el régimen de percepciones de ARCA. Combinar tarjeta y efectivo permite contar con una alternativa ante bloqueos, límites o fallas en los medios de pago.