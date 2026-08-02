Rozó un auto, cayó de la moto y abandonó a su acompañante que quedó herida en Diamante

Una adolescente resultó herida durante la madrugada de este domingo tras caer de una motocicleta que rozó un automóvil en Diamante. El conductor del rodado volvió a subir y continuó su recorrido, dejando a la menor en el lugar.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Dasso y Ramírez. Personal que realizaba tareas preventivas en la zona fue informado sobre lo sucedido y se dirigió hasta el sector.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, una mujer mayor de edad conducía un Renault Fluence cuando el vehículo fue rozado por una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes. Como consecuencia del contacto, ambos ocupantes del rodado de menor porte cayeron sobre la calzada.

El motociclista dejó a su acompañante en la esquina

Después de la caída, el conductor de la moto retomó la marcha y se retiró de la intersección. En el lugar quedó la adolescente que viajaba como acompañante, quien presentaba lesiones ocasionadas por el impacto contra el suelo.

La menor recibió las primeras atenciones y posteriormente fue trasladada al hospital de Diamante, donde los profesionales le practicaron las curaciones correspondientes. No se brindaron mayores precisiones sobre el carácter de las lesiones.

Tampoco se informó si la conductora del automóvil resultó afectada físicamente. Las actuaciones buscarán establecer la mecánica del siniestro y las circunstancias por las que el motociclista decidió abandonar el lugar.

Identificaron al conductor de la motocicleta

El Ministerio Público Fiscal ordenó la realización de pericias y otras medidas destinadas a determinar cómo ocurrió el hecho e identificar al joven que conducía la moto.

A partir de las averiguaciones efectuadas, se logró establecer su identidad. Los informes obtenidos fueron incorporados al proceso judicial que se encuentra en trámite.

La causa continuará bajo intervención de la Fiscalía, que deberá analizar las responsabilidades derivadas del choque y del posterior alejamiento del motociclista, quien dejó a su acompañante menor de edad herida en una esquina de Diamante.