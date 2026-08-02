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Helicópteros que combatían incendios chocaron en el aire: dos personas murieron

Las aeronaves colisionaron durante un operativo contra un incendio forestal en Psatha, al oeste de Atenas. Uno de los aparatos se incendió y cayó, mientras que los ocupantes del segundo sobrevivieron. El accidente quedó registrado en imágenes.

2 de Agosto de 2026
Helicóptero de Grecia.
Helicóptero de Grecia.

Las aeronaves colisionaron durante un operativo contra un incendio forestal en Psatha, al oeste de Atenas. Uno de los aparatos se incendió y cayó, mientras que los ocupantes del segundo sobrevivieron. El accidente quedó registrado en imágenes.

Dos helicópteros que participaban de un operativo para combatir un incendio forestal chocaron este domingo en la región de Psatha, al oeste de Atenas, en Grecia. Dos tripulantes murieron y otros dos lograron sobrevivir.

 

Las aeronaves habían despegado desde el aeropuerto militar de Eleusis y llevaban dos ocupantes cada una. La colisión se produjo mientras realizaban maniobras a baja altura para controlar uno de los focos activos en la región de Ática.

 

 

Las imágenes difundidas por medios griegos muestran que las aspas de uno de los aparatos impactaron contra la otra aeronave. Uno de los helicópteros se incendió antes de precipitarse, aunque la causa exacta del accidente todavía deberá ser determinada por la investigación.

 

Dos muertos y dos sobrevivientes

 

Las víctimas fatales eran un piloto de nacionalidad danesa y un coordinador griego que viajaban en la aeronave que cayó. Los ocupantes del segundo helicóptero, un piloto británico y otro oficial griego, fueron rescatados con vida, según informaron las autoridades a Reuters.

 

Luego del choque, el Cuerpo de Bomberos desplegó un operativo para localizar a las tripulaciones y asegurar el sector. Los dos sobrevivientes fueron trasladados para recibir atención médica y sus lesiones no serían de gravedad.

 

Como medida preventiva, los helicópteros del mismo modelo fueron apartados temporalmente de las operaciones mientras se realizan las primeras pericias. Otros medios aéreos continuaron trabajando sobre los incendios que permanecen activos.

 

Incendios y evacuaciones en Grecia

 

El accidente ocurrió durante una jornada compleja para los equipos de emergencia debido a los fuertes vientos, que favorecieron la propagación de las llamas y dificultaron las maniobras de las aeronaves.

 

 

El fuego avanzó sobre diferentes sectores del oeste de Ática y obligó a evacuar localidades cercanas a Megara. Grecia también combate otros focos en distintas regiones e islas, entre ellas Cefalonia, de acuerdo con la información difundida por Associated Press.

 

Las autoridades mantuvieron desplegados cientos de bomberos y diferentes unidades aéreas para contener el avance de las llamas. Paralelamente, comenzó la investigación destinada a reconstruir la maniobra que terminó con el choque y la muerte de los dos tripulantes.

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