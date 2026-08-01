Tragedia en Perú: 13 muertos al estrellarse una avioneta que trasladaba turistas a Nazca

La tragedia en Perú ocurrió cuando una avioneta que trasladaba turistas hacia las Líneas de Nazca se estrelló en una zona rural. Murieron los 11 pasajeros y los dos tripulantes y no hubo sobrevivientes.
La tragedia en Perú dejó 13 personas muertas este sábado luego de que una avioneta que transportaba turistas hacia las famosas Líneas de Nazca se estrellara en una zona rural. La Policía confirmó que en la aeronave viajaban 11 pasajeros y dos tripulantes y que ninguno logró sobrevivir al impacto.
El accidente aéreo ocurrió pasadas las 13, después de que la aeronave despegara desde el aeropuerto de Pisco, situado aproximadamente 240 kilómetros al sur de Lima. El avión tenía como destino la zona de Nazca, uno de los principales atractivos turísticos del país por los sobrevuelos que permiten observar sus milenarios geoglifos.
“Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido”, confirmó el mayor de la Policía Jorge Andrade desde el lugar del siniestro, ubicado en la zona rural de Pueblo Viejo, en Nazca.
Confirmaron que no hubo sobrevivientes
La magnitud del impacto provocó la muerte de todas las personas que se encontraban a bordo. Equipos de emergencia desplegaron un operativo en el lugar para recuperar los cuerpos y realizar las primeras actuaciones.
“Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos”, explicó Andrade durante las primeras horas posteriores a la tragedia.
Las autoridades no habían informado las identidades ni nacionalidades de los fallecidos. Tampoco se habían establecido las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave. La investigación técnica quedó en manos de los organismos competentes de la Aeronáutica Civil peruana.
Bomberos trabajaron entre los restos de la avioneta
Personal policial y dotaciones de bomberos se desplegaron en Pueblo Viejo para trabajar entre los restos de la aeronave y avanzar con la recuperación de las víctimas.
Imágenes difundidas desde el lugar mostraron los restos retorcidos de la avioneta y sectores donde todavía se observaba humo luego del impacto. Las autoridades mantuvieron preservada la zona para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes.
De acuerdo con información difundida por la Municipalidad de Nazca, la aeronave pertenecía a Aerodiana, una empresa dedicada a realizar sobrevuelos turísticos sobre las Líneas de Nazca y que también presta servicios privados de chárter.
Investigarán las causas del accidente
Desde la Municipalidad de Nazca expresaron sus condolencias por la muerte de los pasajeros y tripulantes y señalaron que corresponderá a las autoridades aeronáuticas establecer qué ocurrió, publicó Clarín.
“La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley”, señalaron desde el municipio.
El aeropuerto de Pisco concentra parte de la actividad vinculada con los vuelos turísticos hacia Nazca. Desde allí operan diferentes aeronaves pequeñas que trasladan pasajeros, entre ellos numerosos visitantes extranjeros interesados en observar desde el aire los antiguos geoglifos.