Los emotivos mensajes para despedir a la mujer que murió en un accidente en Paraná

Los mensajes para despedir a la mujer que murió en un accidente en Paraná se multiplicaron este sábado luego de conocerse el fallecimiento de Estefanía María Fernanda Sosa, de 35 años, víctima del violento choque ocurrido en la intersección de avenida Circunvalación y calle Churruarín. Distintas instituciones deportivas expresaron sus condolencias y acompañaron a sus familiares.

Una de las primeras entidades en pronunciarse fue el Club Atlético Patronato, debido a que Estefanía era pareja de Sebastián Quiroga, kinesiólogo del plantel profesional de fútbol de la institución.

“El Club Atlético Patronato acompaña a Sebastián Quiroga, kinesiólogo de nuestro plantel profesional, en este momento de dolor por el fallecimiento de su pareja Estefanía”, expresó la institución. Y agregó: “Extendemos nuestro profundo abrazo a todos sus familiares y cercanos”.

Un minuto de silencio en el estadio Grella

El recuerdo también estuvo presente durante el encuentro que Patronato disputó este sábado frente a Quilmes por la Primera Nacional. Antes del comienzo del partido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, se realizó un minuto de silencio en memoria de Estefanía.

Por su parte, el Club Atlético Paraná difundió un mensaje debido al vínculo de la víctima con una de las jugadoras de sus divisiones formativas. “El Club Atlético Paraná expresa sus más sinceras condolencias a nuestra jugadora Sofía Pérez, de la categoría sub 16, y a toda su familia, ante el fallecimiento de su madre Estefanía Fernández Sosa”.

“Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento, haciendo llegar nuestro respeto, afecto y un profundo abrazo”, remarcaron desde la institución.

El acompañamiento de Toritos de Chiclana

La agrupación de fútbol infantil Los Toritos de Chiclana también se sumó a las expresiones de pesar conocidas durante la jornada.

“Desde la agrupación de fútbol infantil Los Toritos de Chiclana acompañamos a la familia de Estefanía Sosa en este duro momento”, manifestaron desde la entidad a través de las redes sociales.

Los mensajes se conocieron horas después del fatal siniestro que ocurrió sobre avenida Circunvalación y que provocó la muerte de la mujer. En el choque estuvieron involucradas una Toyota SW4 y una Renault Express en la que viajaba Estefanía junto a sus padres.

Cómo ocurrió el accidente fatal

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por la Policía, la Toyota SW4 circulaba de norte a sur por avenida Circunvalación cuando, al llegar a la intersección con calle Churruarín, impactó desde atrás contra la Renault Express.

El utilitario era conducido por Gustavo Sosa, de 61 años, quien viajaba acompañado por su esposa, Carolina Gavilán, de 52, y la hija de ambos, Estefanía María Fernanda Sosa, de 35 años.

El jefe de Operaciones de la Departamental Paraná de Policía, Jorge Pérez, había explicado a Elonce que la Renault Express se encontraba detenida ante el semáforo cuando fue alcanzada por la camioneta.

Estefanía murió y su madre fue hospitalizada

Como consecuencia del violento impacto, Estefanía Sosa murió en el lugar. Su madre sufrió politraumatismos y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín para recibir atención médica.

La familia había salido de su vivienda pocos minutos antes. Madre e hija se dirigían hacia el asilo de adultos mayores San Vicente de Paúl, donde trabajaban. “Viven a pocas cuadras del lugar del accidente, recién habían tomado la Circunvalación y el primer semáforo que aguardaban era el de calle Churruarín”, había detallado Pérez.

El siniestro ocurrió mientras se registraban precipitaciones en Paraná. Personal policial y de Policía Científica trabajó en el lugar y realizó las pericias correspondientes sobre los vehículos involucrados.

El conductor de la camioneta quedó detenido

En el marco de la investigación, fuentes policiales habían confirmado a Elonce que durante las primeras actuaciones surgieron elementos que llevaron a determinar si el conductor de la Toyota SW4 había consumido alcohol.

“Había varias botellas en el interior de la camioneta que impactó contra el utilitario que aguardaba su paso en el semáforo”, había señalado Pérez. Por disposición de Fiscalía, se ordenó la extracción de muestras de sangre y orina al conductor para incorporar los resultados al expediente.

Finalmente, el conductor de la Toyota SW4, de 44 años, quedó detenido este sábado por Homicidio Culposo Imprudente. El fiscal Laureano Dato dispuso su detención y el inicio del proceso para establecer las responsabilidades en el hecho. Posteriormente, fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

Mientras avanzaba la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del choque, las expresiones de dolor se multiplicaron en el ámbito deportivo de Paraná, donde distintas instituciones acompañaron a los familiares y allegados de Estefanía Sosa.