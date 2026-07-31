Paraná: la obra pluvial de barrio Francisco Ramírez entra en su etapa final tras reparar un socavón de 12 metros

La reparación no estaba prevista y debió ejecutarse de manera urgente

La Municipalidad de Paraná informó que la obra de reconstrucción del sistema pluvial en barrio Francisco Ramírez ingresó en su etapa final, luego de una compleja intervención de emergencia que permitió reparar un conducto ubicado a 12 metros de profundidad y solucionar el socavón que se había generado hace más de cuatro meses.

La intervención fue ejecutada tras detectarse el deterioro de los desagües subterráneos, situación que provocó un importante hundimiento del terreno y comprometió la seguridad de dos viviendas ubicadas junto al sector afectado.

"Hoy está resuelto. Fue una obra que generó un socavón importantísimo. Los desagües están a una profundidad de 12 metros, con lo cual trabajar a esa profundidad generó una intervención muy importante", destacó Eduardo Loréfice, Secretario de Planificación e Infraestructura del municipio.

Una obra de emergencia con ingeniería especial

Las autoridades explicaron que la reparación no estaba prevista y debió ejecutarse de manera urgente luego de constatar la magnitud de los daños.

"Nos encontramos con la situación una vez que verificamos por qué se había producido el hundimiento. Fue una tarea muy importante, con la reconstrucción de desagües que reciben el caudal de agua de muchas hectáreas", señaló.

Para resolver el problema fue necesario diseñar una solución de ingeniería específica, que permitió reconstruir el sistema en un plazo reducido pese a la complejidad de los trabajos.

Además de la reparación de los conductos, se realizaron tareas complementarias para recomponer el sector intervenido y garantizar el correcto funcionamiento del sistema pluvial.

Preparados para las lluvias

Desde el municipio remarcaron que la obra cobra especial importancia ante los pronósticos de un posible fenómeno de El Niño, que podría traer precipitaciones intensas en los próximos meses.

"Era necesario recomponer estos desagües para que trabajen adecuadamente, más aún cuando estamos en alertas meteorológicas y ante la posibilidad de lluvias copiosas", indicó.

Con la obra en su fase de cierre, aseguraron que el sistema ya funciona con normalidad y que los vecinos pueden recuperar la tranquilidad.

"Lo más importante es que los desagües están funcionando correctamente. No hay riesgo de inundación, ni de derrumbe, ni de ningún tipo de inconveniente en este momento", concluyó.