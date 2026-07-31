Alumnos de Paraná recibieron certificados tras participar en un proyecto de prevención del dengue

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes de sexto grado de la Escuela Marcelino Román recibieron certificados por su participación en un proyecto de monitoreo del mosquito Aedes aegypti. La iniciativa permitió registrar la presencia del vector del dengue y fortalecer la educación ambiental y sanitaria.
Un grupo de estudiantes de sexto grado de la escuela primaria N°196 "Marcelino Román" recibió certificados por su participación en un proyecto “Ovitrampas: supervisores de Aedes aegypti” para el monitoreo del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Paraná, combinó educación ambiental, ciencia y tecnología mediante el uso de ovitrampas instaladas en los domicilios de los alumnos, con el objetivo de detectar la presencia del insecto y fortalecer las acciones preventivas.
La entrega de los reconocimientos se realizó este viernes en el marco de una feria educativa desarrollada en el establecimiento escolar, donde autoridades municipales destacaron el compromiso de los estudiantes durante varios meses de trabajo.
La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, explicó a Elonce que el proyecto comenzó durante el verano anterior y luego incorporó a las escuelas para ampliar el alcance de la propuesta. "Estos chicos fueron responsables de una ovitrampa y, mediante una aplicación, fueron subiendo las fotos y realizando todo el proceso de seguimiento. Estamos muy conformes y muy agradecidos a la escuela y a los chicos", expresó.
Cómo funcionó el monitoreo
Por su parte, Pierino Goette, integrante de la Secretaría de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos, explicó que cada estudiante recibió una ovitrampa compuesta por un frasco y un bajalenguas, donde semanalmente debían verificar la presencia de huevos del mosquito.
Luego fotografiaban el dispositivo y cargaban la información en una plataforma digital para que los equipos técnicos realizaran el seguimiento. "Ellos aprendieron a utilizar tecnologías, hicieron método científico a través de la observación y además se transformaron en multiplicadores de la concientización", destacó.
El funcionario agregó que los datos obtenidos permitieron identificar sectores con mayor presencia del vector y planificar acciones preventivas. "La cantidad de huevos es un indicador indirecto de la presencia del mosquito. A partir de esa información se realizaron descacharrizaciones estratégicas junto a la Secretaría de Salud", explicó.
Comenzarán nuevas descacharrizaciones
Durante la actividad también se anunció que el próximo lunes comenzará una nueva etapa de operativos de descacharrización en la ciudad.
La secretaria de Salud indicó que las tareas se iniciarán en jurisdicción de Paraná XIV, aunque posteriormente se informarán las manzanas alcanzadas por el operativo.
"Si bien estamos en invierno, pensamos que vamos a tener un verano con una importante presencia de mosquitos. Es fundamental comenzar las descacharrizaciones en esta época del año", sostuvo Enrique.
La experiencia de los estudiantes
Los protagonistas del proyecto también compartieron cómo fue trabajar con las ovitrampas instaladas en sus viviendas.
Emilia, de 11 años, explicó a Elonce que cada martes revisaba el recipiente para detectar la presencia de huevos del mosquito. "Le sacábamos una foto, los contábamos y los subíamos a una plataforma. Después nos decían si estaba bien identificado porque eran muy chiquitos", contó.
La alumna relató además que, cuando detectaban una importante cantidad de huevos, recibían recomendaciones para reforzar las medidas de prevención. "En mi casa había bastantes, pero cuando empezamos a cuidarnos más y a eliminar los lugares donde se acumulaba agua empezaron a aparecer menos", aseguró.
Concientización dentro de las familias
Emilia contó que la experiencia también permitió transmitir los conocimientos adquiridos a familiares y amigos. "Yo también se lo mostraba a amigos y a mi familia, entonces ellos también iban concientizando", señaló.
Por su parte, Candela, otra de las alumnas participantes, comentó que identificar correctamente los huevos del mosquito no siempre resultó sencillo. "Son muy chiquitos. A veces costaba distinguir qué era un huevo y qué era una marca del palito", relató.
Finalmente, ambas coincidieron en que el proyecto les permitió comprender la importancia de eliminar recipientes con agua estancada y mantenerse atentas a la presencia del mosquito transmisor del dengue.