Benjamín necesita viajar al Hospital Austral y su familia organiza una venta de pastelitos para afrontar los gastos

La familia de Benjamín Prado Noaco lanzó una nueva campaña solidaria para reunir fondos que les permitan afrontar los gastos de un nuevo viaje al Hospital Austral, en Buenos Aires, donde el niño de 12 años continúa realizándose controles médicos periódicos por las secuelas que le dejó un tumor cerebral congénito.

Aunque la atención médica está garantizada, el traslado, la alimentación y otros gastos de cada viaje representan un importante esfuerzo económico para la

familia, que desde hace años apela a la solidaridad de la comunidad.

"Benja viaja prácticamente cada tres meses. Cada vez que tenemos que ir a Buenos Aires hago alguna venta para poder cubrir los gastos", contó su mamá, Edith.

Una venta de pastelitos para colaborar

En esta oportunidad, la familia organiza una venta de pastelitos por encargo, que serán entregados el próximo sábado. La media docena tiene un valor de 7.000 pesos y puede elegirse entre sabores de membrillo, batata o surtidos. "Quien quiera colaborar puede hacer su pedido. Estoy vendiendo pastelitos para poder costear el viaje", explicó Edith.

Los interesados pueden comunicarse al 343 623-2478 para realizar los encargos. Además, quienes deseen colaborar económicamente sin comprar pastelitos pueden hacerlo mediante una transferencia al alias benjamin-07, a nombre de Prado Víctor Benjamín.

Controles médicos en Buenos Aires

Benjamín nació con un ependimoblastoma, un tumor cerebral que derivó en diversas secuelas, entre ellas hidrocefalia y retraso madurativo. Actualmente continúa con controles periódicos en el Hospital Austral y en esta oportunidad deberá realizarse nuevos estudios neurológicos.

"Ahora tiene turno con la neuróloga y le van a hacer una polisomnografía. También le retiraron la medicación para las convulsiones y van a evaluar cómo responde para ver si puede tener un descanso del tratamiento", explicó su madre.

A pesar de las dificultades que atravesó desde su nacimiento, Edith destacó la evolución de su hijo. "Está avanzando bastante bien. Siempre mantiene esa alegría que lo caracteriza", expresó.

Un nuevo hogar y el mismo acompañamiento de la comunidad

La familia se mudó recientemente de vivienda y agradeció el apoyo recibido durante las campañas solidarias anteriores. Edith aclaró que la última venta realizada tuvo como objetivo afrontar los gastos de la mudanza, ya que debieron dejar la casa que alquilaban.

"Quiero agradecer a toda la gente que siempre colabora. Gracias a ellos hemos podido salir adelante cada vez que lo necesitamos", manifestó.

Mientras se prepara para un nuevo viaje a Buenos Aires, la familia vuelve a confiar en la solidaridad de los entrerrianos para que Benjamín pueda continuar con los controles que necesita para seguir evolucionando.