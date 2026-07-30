Reforma del Banco Central: las cinco claves del proyecto y el impacto que podría tener en la economía

El presidente Javier Milei presentó por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las principales iniciativas económicas que el Gobierno buscará impulsar durante el segundo semestre.

La propuesta será enviada al Congreso para su tratamiento y apunta a modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria, con el objetivo de impedir el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión de dinero y fortalecer la independencia del organismo.

El proyecto fue elaborado en conjunto por el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Para la Casa Rosada, se trata de una reforma estructural destinada a consolidar el programa económico y evitar que futuras administraciones recurran nuevamente al Banco Central para financiar el gasto público.

Durante su mensaje, Milei sostuvo que la iniciativa constituye una transformación de fondo del sistema monetario argentino y la vinculó con el objetivo de mantener la desaceleración de la inflación, uno de los principales ejes de su gestión.

El eje central: prohibir la emisión para financiar al Estado

La principal modificación que propone el Gobierno consiste en eliminar la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios o cualquier otro mecanismo de asistencia directa o indirecta. Para ello, el proyecto contempla la derogación del artículo 21 de la actual Carta Orgánica.

En la legislación vigente, el artículo 20 permite que la autoridad monetaria otorgue adelantos transitorios al Gobierno nacional por hasta el 12% de la base monetaria, además de un porcentaje adicional vinculado a los recursos en efectivo obtenidos por el Estado durante los últimos doce meses. Esos préstamos deben ser devueltos dentro del plazo de un año y, en caso de incumplimiento, el mecanismo queda suspendido hasta la cancelación de la deuda.

La administración nacional sostiene que esa facultad permitió durante décadas financiar déficits fiscales mediante emisión monetaria y considera que esa práctica fue uno de los principales factores que explican los elevados niveles de inflación registrados en la historia reciente del país.

Las cinco modificaciones que plantea la reforma

Además de prohibir el financiamiento monetario del déficit, el proyecto incorpora otros cambios considerados estratégicos para el funcionamiento del Banco Central.

Uno de ellos consiste en eliminar la posibilidad de transferir al Tesoro las utilidades contables generadas por diferencias cambiarias u operaciones financieras. También impediría distribuir dividendos en pesos provenientes de activos denominados en moneda extranjera.

Otro de los puntos centrales redefine el objetivo institucional del Banco Central. Según la iniciativa, la misión exclusiva del organismo será "preservar el valor de la moneda", dejando sin efecto las funciones incorporadas en la reforma de 2012, que también incluían la promoción de la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El proyecto también propone fortalecer la independencia del directorio del BCRA. Para remover al presidente o a cualquiera de sus directores será necesaria una mayoría especial de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, elevando significativamente el respaldo político requerido para desplazar a las autoridades.

Finalmente, la iniciativa elimina la utilización de Letras Intransferibles. Estos títulos fueron empleados desde 2006 para que el Tesoro obtuviera reservas internacionales del Banco Central destinadas al pago de deuda externa. Al no poder negociarse en el mercado, el Gobierno considera que este mecanismo debilitó el patrimonio de la entidad monetaria.

La relación entre emisión e inflación

La reforma se apoya en uno de los principales postulados económicos del oficialismo: que la inflación tiene origen fundamentalmente monetario. Bajo esa premisa, impedir que el Banco Central emita dinero para financiar el gasto público permitiría consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria.

Según esa visión, una menor expansión de la cantidad de dinero en circulación reduciría las presiones sobre los precios y contribuiría a preservar el poder adquisitivo de la moneda. El propio Milei ya había anticipado que el Gobierno continuaría retirando liquidez del mercado para profundizar la baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La administración nacional considera que el equilibrio fiscal constituye la principal herramienta para sostener ese esquema y que la independencia del Banco Central resulta indispensable para impedir futuras políticas de financiamiento monetario del déficit.

Los desafíos y el impacto que podría generar

Más allá de los objetivos planteados por el Ejecutivo, la reforma también implica desafíos para la administración de las cuentas públicas. Sin la posibilidad de recurrir al Banco Central para obtener financiamiento, el Estado dependerá exclusivamente de los recursos tributarios, del financiamiento voluntario o de otras fuentes de ingresos para cubrir sus obligaciones.

En ese contexto, el mantenimiento del equilibrio fiscal adquiere un papel central. Aunque el Gobierno destacó haber cerrado el primer semestre con superávit, distintos analistas advierten que la imposibilidad de recurrir a la emisión podría obligar a profundizar políticas de reducción del gasto si los ingresos resultaran insuficientes.

El proyecto también incorpora un fuerte componente institucional. Al reforzar la autonomía del Banco Central y limitar las facultades del Poder Ejecutivo sobre la autoridad monetaria, el oficialismo busca establecer reglas permanentes que trasciendan a la actual gestión y condicionen el margen de acción de futuros gobiernos, publicó Infobae.

La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo, donde deberá reunir los consensos necesarios para convertirse en ley. Su tratamiento será uno de los debates económicos más relevantes de los próximos meses y su eventual aprobación marcará un cambio profundo en el funcionamiento del sistema monetario argentino y en la estrategia fiscal del Estado.