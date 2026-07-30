Fenómeno del Niño: Defensa Civil asegura que Paraná se prepara para posibles crecidas del río

Desde Defensa Civil de Paraná no descartan un aumento del caudal del río

La preparación de Paraná ante el fenómeno del Niño ya comenzó y el municipio mantiene un monitoreo permanente del comportamiento del río Paraná y de las condiciones climáticas para anticiparse a posibles crecidas. Así lo aseguró Lucas García, integrante de Defensa Civil municipal, quien explicó que el trabajo preventivo se desarrolla desde comienzos de año y que la ciudad cuenta con herramientas tecnológicas para seguir la evolución del escenario en tiempo real.

Mientras la creciente del río Uruguay mantiene en alerta a varias localidades de la costa este de Entre Ríos, en Paraná el panorama es diferente. Aunque no descartan un aumento del caudal, desde el organismo sostienen que las características del río permiten actuar con mayor previsión y acompañar a los vecinos que viven en sectores vulnerables.

Lucas García

"Lo nuestro siempre es la protección y la prevención, el ir preparándonos para este fenómeno climático. Muchas veces se escuchan distintos nombres, pero se trata del fenómeno del Niño, que para nuestra zona podría traer mucha lluvia, como también podría no hacerlo. Lo importante es estar preparados", afirmó García.

Monitoreo permanente y tecnología para anticipar escenarios

El funcionario explicó que Defensa Civil incorporó nuevas herramientas informáticas que permiten acceder a información en tiempo real sobre la evolución de los ríos y las variables meteorológicas. "Ahora contamos con un software que nos brinda datos en tiempo real sobre altura del río, vientos y fenómenos climáticos. Eso nos permite tener un seguimiento mucho más actualizado y mejorar la capacidad de prevención", señaló.

Según indicó, esa información es compartida dentro del Comité de Emergencia municipal, donde distintas áreas coordinan las acciones frente a eventuales contingencias.

Respecto del trabajo con los vecinos ribereños, García sostuvo que la tarea preventiva comenzó en enero, cuando el municipio declaró la emergencia y puso en marcha un operativo de acompañamiento territorial.

Acompañamiento a los vecinos y mapas de riesgo

El responsable de Defensa Civil remarcó que Paraná no enfrenta el mismo comportamiento hidrológico que las ciudades ubicadas sobre el río Uruguay, donde las crecidas suelen ser más rápidas y violentas. "La situación en Paraná es escalonada y paulatina. Eso nos da tiempo para trabajar con el vecino y organizar las respuestas necesarias", explicó. En ese marco, destacó la participación de los auxiliares de Protección Civil, vecinos capacitados que colaboran voluntariamente durante situaciones de emergencia.

"Son personas preparadas que ya trabajaron en otras emergencias y se suman voluntariamente para ayudar con la concientización y la asistencia", indicó.

García insistió además en la importancia de evitar nuevas construcciones en sectores inundables.

"Hay que concientizar de que no se puede construir bajo cota de inundación. Sabemos que la situación económica es difícil, pero son zonas de riesgo y debemos advertirlo antes de que ocurran las tormentas", afirmó.

También explicó que Defensa Civil elaboró un "mapa de calor" con los sectores más críticos de la ciudad para concentrar allí los operativos preventivos.

"Las tormentas suelen producirse entre las tres y las cinco de la madrugada. Nuestro trabajo es estar presentes en esos momentos, cuando la mayoría de la gente está descansando", sostuvo.

Cuándo podrían comenzar las evacuaciones

Consultado sobre los niveles del río Paraná, García recordó que, según los parámetros establecidos por Prefectura Naval Argentina, los protocolos de evacuación comienzan cuando el río alcanza los cinco metros. "Con cinco metros ya se considera período de evacuación porque empieza a ingresar bastante agua en algunos sectores de la costa", precisó.

Recordó además la histórica inundación de 1983 y señaló que, aunque actualmente el río presenta una tendencia ascendente, el crecimiento sería gradual.

"El agua primero se desplaza hacia la zona de Santa Fe y recién después impacta sobre Paraná. Vamos a tener una crecida, pero será muy paulatina. Eso nos permite trabajar con el vecino y que cada familia pueda tomar las medidas necesarias", expresó.

Entre los sectores bajo seguimiento mencionó especialmente a Puerto Sánchez, donde el ingreso del agua suele producirse por los desagües y no directamente desde el río. "Puerto Sánchez hoy tiene una cota más elevada que años atrás, pero igualmente hacemos recorridas permanentes porque el agua entra por detrás, a través de los desagües", explicó.