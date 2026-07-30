La Biblioteca Popular busca recuperar su histórico salón de teatro y devolverle el protagonismo cultural

La puesta en valor del teatro de la Biblioteca Popular de Paraná continúa siendo uno de los principales objetivos de la histórica institución. Cerrado desde 2008 por problemas edilicios, el salón permanece a la espera de una restauración integral que permita recuperar uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad y devolverle el protagonismo que tuvo durante más de un siglo.

El teatro funciona en la planta alta del edificio de calle Buenos Aires, inaugurado para el Centenario y declarado Monumento Histórico Nacional en 2006. Con capacidad para alrededor de 280 espectadores y una arquitectura similar a la del Teatro 3 de Febrero, el lugar permanece inactivo desde hace casi dos décadas, aunque la Biblioteca Popular mantiene vigente el proyecto para su recuperación.

"Sería totalmente hermoso y gratificante para la biblioteca, pero también para toda la comunidad de Paraná poder contar con este espacio vivo", expresó a Elonce Beñat Uranga, director de la comisión directiva, quien aseguró que reabrir el teatro es uno de los grandes anhelos de la institución.

Un proyecto aprobado que espera concretarse

La restauración del salón cuenta con un proyecto integral elaborado con fondos de la propia biblioteca y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. El objetivo es recuperar el teatro respetando su valor patrimonial y devolverle su función cultural.

No obstante, la obra nunca llegó a ejecutarse. Uranga recordó que hubo distintas licitaciones impulsadas durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Incluso, en una de las últimas instancias, la Nación delegó en la Provincia la realización de la licitación, pero el proceso volvió a frustrarse por cambios de gobierno.

"Siempre tuvimos el acompañamiento de gobiernos de distintos colores políticos, legisladores y gobernadores. Lo que faltó fue que nos jueguen a favor los tiempos", lamentó.

Recuperar un escenario con más de un siglo de historia

La reapertura del teatro significaría recuperar un escenario que fue testigo de importantes acontecimientos de la vida política, social y cultural entrerriana. Allí se realizaron sesiones de la Legislatura provincial, actividades vinculadas con la Reforma Constitucional Argentina de 1994 y pasaron figuras como Jorge Luis Borges, Abuelas de Plaza de Mayo y tres premios Nobel.

Si bien hace una década se construyó un sobretecho que redujo las filtraciones de agua, las restricciones propias de un Monumento Histórico Nacional impiden realizar intervenciones sin autorización de los organismos competentes, por lo que la puesta en valor depende de una inversión de mayor envergadura.

Mientras tanto, la Biblioteca Popular continúa desarrollando una intensa actividad con préstamo de libros, talleres y propuestas para todas las edades. Sin embargo, la mirada sigue puesta en el piso superior, donde un histórico telón permanece cerrado desde hace 18 años.

"Todos los que integramos la comisión directiva trabajamos con el mismo objetivo: recuperar el edificio completo y volver a abrir este teatro para que forme parte nuevamente de la vida cultural de Paraná", concluyó Uranga.