Encontraron en Venezuela a una niña santafesina buscada desde 2023 y avanzan en su restitución

La niña santafesina encontrada en Venezuela fue localizada luego de permanecer casi dos años fuera del país en el marco de una causa por presunta sustracción, retención y ocultamiento. La Justicia federal confirmó que la menor, de cinco años, fue hallada junto a su madre en la ciudad de Barinas, mientras avanzan las gestiones para concretar su restitución a la Argentina.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la niña, identificada con las iniciales M.G.S.A., fue encontrada gracias a un trabajo conjunto entre la Unidad Fiscal Santa Fe, INTERPOL y las autoridades venezolanas, que permitió establecer su paradero luego de una extensa investigación.

La causa se inició el 25 de agosto de 2023, cuando el padre de la menor presentó una denuncia en la ciudad de Santa Fe al advertir que había perdido contacto con su hija. Posteriormente, el expediente pasó al fuero federal y, en septiembre de 2024, quedó radicado en la Unidad Fiscal Santa Fe.

La investigación y el hallazgo

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la madre de la niña, identificada como F.A.S., habría trasladado a su hija fuera del territorio argentino sin autorización paterna y la habría mantenido alejada de todo contacto con su padre desde, al menos, el 23 de agosto de 2023.

Esos hechos son investigados bajo la presunta comisión del delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor, mientras la causa penal continúa su curso.

El hallazgo fue posible luego de que una persona aportara información sobre el posible paradero de la mujer y la niña. Ese dato fue canalizado mediante INTERPOL y permitió poner en marcha un operativo coordinado entre las oficinas centrales nacionales de Buenos Aires y Caracas.

Tras verificar el domicilio señalado, las autoridades venezolanas confirmaron que ambas se encontraban en la ciudad de Barinas, capital del estado homónimo.

Intervención de autoridades argentinas y venezolanas

Luego de confirmar la ubicación, tomó intervención la Fiscalía Séptima del Ministerio Público venezolano con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Barinas, junto con el organismo local encargado de la protección de la infancia.

Durante la investigación, la fiscalía argentina advirtió que la menor podría encontrarse en una situación de vulnerabilidad, por lo que remarcó la necesidad de avanzar con rapidez en todas las medidas destinadas a garantizar su protección y facilitar su regreso al país.

En paralelo, la Unidad Fiscal Santa Fe solicitó a INTERPOL la emisión de una Notificación Azul respecto de F.A.S. El objetivo de esa medida es confirmar su lugar de residencia, establecer si utilizó otras identidades y reunir información que contribuya al avance de la investigación penal.

Avanza el proceso de restitución

Mientras continúa la investigación judicial por la presunta sustracción de la menor, el Ministerio Público Fiscal trabaja de manera coordinada con la Cancillería argentina para concretar el procedimiento de restitución internacional solicitado por el padre de la niña.

De esta manera, tanto la causa penal como el trámite para el regreso de la menor a la Argentina avanzan en forma paralela, con la participación de organismos judiciales y diplomáticos de ambos países.

Las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre los plazos del proceso de restitución ni sobre las condiciones en las que la niña será trasladada, aunque señalaron que las actuaciones continúan con el objetivo de garantizar su protección integral y resguardar sus derechos durante todo el procedimiento.