Otorgaron prisión domiciliaria a los cuatro imputados por presunto abuso sexual grupal a una joven en Feliciano

Tres de ellos son oriundos de San José de Feliciano y el restante de La Paz.

Prisión domiciliaria para los cuatro imputados por violación grupal. El juez de Garantías de San José de Feliciano, Emir Gabriel Artero, resolvió morigerar la prisión preventiva que cumplían los cuatro hombres investigados por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Los imputados, que permanecieron dos meses alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, continuarán el proceso judicial bajo estrictas medidas de restricción hasta el 25 de septiembre.

La medida benefició a un policía, un estudiante terciario, un transportista y un albañil, de 27, 28 y 29 años. Tres de ellos son oriundos de San José de Feliciano y el restante de La Paz.

La investigación es llevada adelante por los fiscales María Soledad Bordoy y Nicolás Morabes, mientras que la querella particular está representada por Nicolás Baldini. Las defensas son ejercidas por Ricardo Temporetti, Guillermo Vidal, Fabián Alsina e Iván César Vernengo junto a Damián Petenatti.

La acusación

Según la imputación, los cuatro sospechosos "habrían actuado de manera coordinada y según un plan común en perjuicio de la víctima" en un hecho que habría ocurrido el 25 de mayo de 2026, entre la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La acusación sostuvo que uno de los imputados aportó una camioneta Toyota Hilux para trasladar a la denunciante hasta la vivienda de otro de los acusados. Para la Fiscalía, ese aporte resultó determinante para "lograr el aislamiento de la mujer y su conducción hacia un ámbito de vulnerabilidad controlada por los sospechados".

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, una vez en el inmueble, los acusados "aprovecharon la superioridad numérica y la imposibilidad de defensa de la víctima" para cometer el abuso sexual investigado.

Las restricciones impuestas

La prisión preventiva que cumplían en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná había sido ordenada el 28 de mayo y vencía el lunes 27 de julio. Con la nueva resolución, el magistrado dispuso una prórroga bajo una modalidad menos gravosa, vigente hasta el 25 de septiembre.

Como parte de las condiciones impuestas, los cuatro imputados tienen prohibido mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante, ya sea de manera personal, por intermedio de terceros, por vía telefónica, mediante redes sociales o por cualquier otro medio.

Además, el juez les prohibió ingresar a la ciudad de San José de Feliciano durante 60 días.