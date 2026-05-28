Dictaron prisión preventiva para cuatro acusados de presunto abuso sexual en Feliciano: uno es policía

Cuatro hombres identificados como M.R., M.A.G., E.D.B. y J.A.C. fueron enviados a la Unidad Penal N°1 de Paraná tras la decisión de la Justicia de Garantías de Feliciano de dictar 60 días de prisión preventiva en una causa que investiga un presunto abuso sexual grupal denunciado por una joven de 19 años en San José de Feliciano. El hecho habría ocurrido el pasado domingo.

La resolución fue adoptada este jueves durante una audiencia en la que se debatieron los riesgos procesales planteados por las partes, principalmente el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación judicial, publicó Análisis.

La fiscal María Soledad Bordoy había solicitado 90 días de prisión preventiva, mientras que las defensas de los imputados rechazaron el pedido y cuestionaron la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

La decisión judicial y los argumentos

Tras la resolución, el abogado y exfiscal local Ricardo Temporetti explicó a medios locales los fundamentos debatidos durante la audiencia. “Se discutieron los riesgos procesales, de peligro de fuga y entorpecimiento a la averiguación de la verdad. La Fiscalía pidió 90 días de prisión preventiva y como defensor me opuse. El juez de Garantías resolvió 60 días de prisión preventiva”, señaló.

El letrado también confirmó que la defensa presentó un recurso de apelación contra la medida. “Interpusimos en el mismo momento un recurso de apelación. El juez lo tuvo por admitido y esta cuestión la tendremos que discutir ante el juez de Apelaciones en Paraná”, indicó.

Un policía entre los imputados

La causa generó especial atención debido a que entre los cuatro acusados se encuentra un funcionario policial, quien permanecerá detenido junto a los demás imputados en la Unidad Penal N°1 de Paraná mientras avanza la investigación.

Los otros dos abogados defensores que intervinieron en la audiencia fueron Ricardo Temporetti, Roberto Alsina (La Paz) y Enzo Procetti (Feliciano), quienes representaron a los acusados durante el proceso judicial.

Temporetti sostuvo además que la investigación se encuentra en una etapa inicial. “Esto es incipiente. La investigación lleva menos de una semana”, afirmó.