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Policiales Conflicto familiar en Paraná

Discutió con su hermano y terminó herido tras recibir un ladrillazo en la cabeza

Un hombre de 47 años denunció que fue agredido durante una pelea familiar ocurrida en Paraná. Sufrió un corte en la cabeza y recibió atención médica en el Centro de Salud de barrio San Agustín. VIDEO.

30 de Mayo de 2026
Centro de Salud "Dr. Ramón Carrillo"
Centro de Salud "Dr. Ramón Carrillo" Foto: Elonce

Un hombre de 47 años denunció que fue agredido durante una pelea familiar ocurrida en Paraná. Sufrió un corte en la cabeza y recibió atención médica en el Centro de Salud de barrio San Agustín. VIDEO.

Un hombre de 47 años resultó lesionado tras una discusión con su hermano ocurrida durante la noche del viernes en la zona de calles Bach y Ginastera, en Paraná. La víctima denunció que recibió un golpe con un ladrillo en la cabeza durante el enfrentamiento y debió ser asistida en el centro de salud de barrio San Agustín.

 

Según consta en la denuncia radicada en la comisaría quinta de la capital entrerriana, un hombre manifestó que alrededor de las 22 horas mantuvo una discusión con su hermano vinculada al cuidado de su madre y la administración de sus recursos económicos.

 

De acuerdo con el relato del denunciante, el conflicto escaló hasta convertirse en una pelea física, durante la cual ambos se tomaron a golpes de puño.

 

Lesión en la cabeza

 

En ese contexto, la víctima aseguró que recibió un golpe con un ladrillo que le provocó un corte en la cabeza.

 

Tras la agresión, el hombre se trasladó por sus propios medios al Centro de Salud "Dr. Ramón Carrillo", donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

 

Posteriormente, radicó la denuncia correspondiente en la dependencia policial.

 

Desde la fuerza de seguridad se informó que el denunciante fue derivado a pericias médicas para la constatación de las lesiones.

 

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina de Sumarios, mientras se avanza en la investigación para esclarecer las circunstancias del episodio familiar ocurrido en la zona este de Paraná.

 

Temas:

Paraná pelea familiar lesiones Comisaría Quinta Agresión denuncia policial
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