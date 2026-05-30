Emilia Mernes brilló junto a Los Ángeles Azules y fue ovacionada en el Movistar Arena

La cantante entrerriana Emilia Mernes fue una de las grandes protagonistas del show que Los Ángeles Azules brindaron este viernes en el Movistar Arena de Buenos Aires. La artista nacida en Nogoyá se sumó al escenario para interpretar “Perdonarte ¿Para Qué?”, una de las colaboraciones más exitosas de la banda mexicana con artistas argentinos.

La presentación formó parte de una nueva gira internacional del reconocido grupo de cumbia mexicana, que además confirmó su regreso a la Argentina en 2026 con presentaciones previstas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Una actuación destacada junto a Los Ángeles Azules

Durante el concierto, Los Ángeles Azules repasaron algunos de sus clásicos más emblemáticos, entre ellos “Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “La Hice Llorar” y “20 Rosas”, ante un Movistar Arena colmado.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición de Emilia Mernes, quien compartió escenario con la agrupación para interpretar “Perdonarte ¿Para Qué?”, canción que forma parte de las colaboraciones que el grupo mexicano viene realizando con destacados artistas de Latinoamérica.

Tras su participación, la cantante entrerriana expresó su gratitud a través de las redes sociales. “Feliz de compartir esta noche. Gracias por la invitación, los quiero”, escribió en una publicación que rápidamente recibió miles de reacciones de sus seguidores.

Una artista con proyección internacional

La presencia de Emilia en el espectáculo volvió a confirmar el momento de consolidación internacional que atraviesa la artista, convertida en una de las figuras más importantes de la música pop urbana de habla hispana.

Su participación se dio en un show donde también se esperaba la presencia de otros artistas argentinos que colaboraron con Los Ángeles Azules en los últimos años, entre ellos Nicki Nicole, Cazzu, Lali Espósito, Luck Ra y Abel Pintos.

La reciente polémica en Nogoyá

La actuación de Emilia ocurrió pocos días después de que su nombre estuviera en el centro de una controversia política en su ciudad natal.

La declaración de Emilia Mernes como Ciudadana Ilustre de Nogoyá generó debate en el Concejo Deliberante local, luego de que la viceintendenta Desiré Peñaloza se retirara de la sesión antes del tratamiento del proyecto.

La iniciativa había sido impulsada por la directora de Cultura del municipio, Karina Clementin, con el objetivo de reconocer la trayectoria artística y la proyección internacional de la cantante nacida en la ciudad entrerriana.

Mientras la discusión continuó en el ámbito político, Emilia siguió enfocada en su carrera artística y volvió a destacarse sobre los escenarios, esta vez junto a una de las bandas más populares de la música latinoamericana.