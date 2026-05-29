Reforma laboral: qué cambia para los monotributistas y cuándo habrá relación de dependencia

La Reforma laboral redefine las reglas para los monotributistas, elimina presunciones automáticas de empleo y pone el foco en la subordinación real para determinar vínculos laborales.
La reforma laboral impulsada mediante la Ley de Modernización Laboral introdujo modificaciones significativas en la regulación de los monotributistas y en los criterios para determinar la existencia de una relación de dependencia. Los cambios impactan tanto en trabajadores independientes como en empresas y organismos que contratan servicios bajo esta modalidad, en un contexto donde el monotributo se consolidó como una de las principales formas de inserción laboral en Argentina.
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es la redefinición de los límites entre el trabajo independiente y el empleo formal. A partir de la reforma, la contratación de servicios mediante monotributo ya no implica automáticamente la posibilidad de presumir la existencia de una relación laboral.
La modificación busca adecuar el marco legal a nuevas formas de trabajo que crecieron en los últimos años, especialmente en sectores vinculados a servicios profesionales, tecnología, comercio y plataformas digitales.
El rol de la subordinación en la nueva normativa
La reforma establece que para que exista una relación laboral deberá comprobarse que una persona presta servicios bajo subordinación y a cambio de una remuneración. De esta manera, el elemento determinante deja de ser exclusivamente la modalidad de facturación y pasa a centrarse en cómo se desarrolla efectivamente la actividad.
Entre los factores que pueden ser considerados indicios de dependencia figuran el cumplimiento de horarios fijos, la obligación de asistir a un lugar determinado, el uso de herramientas provistas por la empresa, la recepción de órdenes permanentes y la existencia de controles directos sobre las tareas realizadas.
También se tendrá en cuenta la dependencia económica respecto de un único contratante y la imposibilidad de organizar libremente el trabajo. Cuando estos elementos están presentes, la Justicia podría considerar que existe una relación laboral encubierta, aun cuando el trabajador emita facturas como monotributista.
Cambios en la presunción de relación laboral
Uno de los puntos más relevantes de la reforma laboral es la modificación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. La nueva redacción elimina la aplicación automática de la presunción de vínculo laboral cuando exista una prestación de servicios independiente debidamente registrada mediante facturación.
Hasta ahora, la emisión de facturas periódicas a un mismo cliente podía ser interpretada como un fuerte indicio de relación de dependencia. Con la reforma, esa situación ya no alcanza por sí sola para presumir la existencia de un contrato laboral.
Sin embargo, el principio de "primacía de la realidad" continúa vigente dentro del sistema jurídico argentino. Esto significa que los jueces seguirán analizando las características concretas de cada caso para determinar si existe o no subordinación efectiva.
La importancia de la prueba en los conflictos laborales
La nueva normativa también modifica la carga probatoria en los litigios vinculados con monotributistas. Al desaparecer la presunción automática, los reclamos deberán sustentarse en elementos que demuestren cómo se desarrolló realmente la relación entre las partes.
En la práctica, la discusión judicial se concentrará en aspectos vinculados al funcionamiento cotidiano de la prestación de servicios, más allá de la denominación contractual elegida por las partes.
Especialistas en derecho laboral sostienen que esta modificación podría generar un mayor nivel de análisis en los tribunales y una evaluación más detallada de cada vínculo laboral, atendiendo a las circunstancias particulares de cada actividad.
Plataformas digitales y trabajo independiente
La reforma laboral también incorpora referencias específicas a las plataformas digitales, una modalidad que creció de manera sostenida durante los últimos años. La normativa considera que repartidores, conductores y otros prestadores que operan mediante aplicaciones pueden encuadrarse dentro del trabajo independiente.
Entre los criterios considerados para determinar la autonomía figuran la posibilidad de aceptar o rechazar tareas, la libertad para organizar horarios, la ausencia de obligación de permanencia y la inexistencia de un lugar fijo de trabajo.
Además, las plataformas deberán garantizar seguros contra accidentes para los trabajadores, mientras que los aportes jubilatorios y la cobertura de salud continuarán bajo la responsabilidad de cada prestador, como ocurre actualmente con el régimen de monotributo.