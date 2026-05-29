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Sociedad

Cronograma de pagos de jubilaciones, AUH y prestaciones de ANSES de junio

ANSES confirmó el cronograma de pagos de las jubilaciones, AUH y demás prestaciones correspondientes al mes de junio, que incluyen un aumento.

29 de Mayo de 2026
ANSES confirmó el calendario de pagos de junio
ANSES confirmó el calendario de pagos de junio

ANSES confirmó el cronograma de pagos de las jubilaciones, AUH y demás prestaciones correspondientes al mes de junio, que incluyen un aumento.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el cronograma de pagos de junio para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

 

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de junio

• DNI terminados en 1: 9 de junio

• DNI terminados en 2: 10 de junio

• DNI terminados en 3: 11 de junio

• DNI terminados en 4: 12 de junio

• DNI terminados en 5: 16 de junio

• DNI terminados en 6: 17 de junio

• DNI terminados en 7: 18 de junio

• DNI terminados en 8: 19 de junio

• DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

 

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de junio

• DNI terminados en 1: 9 de junio

• DNI terminados en 2: 10 de junio

• DNI terminados en 3: 11 de junio

• DNI terminados en 4: 12 de junio

• DNI terminados en 5: 16 de junio

• DNI terminados en 6: 17 de junio

• DNI terminados en 7: 18 de junio

• DNI terminados en 8: 19 de junio

• DNI terminados en 9: 22 de junio

 

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de junio

• DNI terminados en 1: 11 de junio

• DNI terminados en 2: 12 de junio

• DNI terminados en 3: 16 de junio

• DNI terminados en 4: 17 de junio

• DNI terminados en 5: 18 de junio

• DNI terminados en 6: 19 de junio

• DNI terminados en 7: 22 de junio

• DNI terminados en 8: 23 de junio

• DNI terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio

 

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

 

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Temas:

cronograma de pagos Anses jubilaciones pensiones
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