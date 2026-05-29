Búsqueda de Agostina: la madre recibió un mensaje que dice que su hija “está dormida”

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo elemento que ahora es analizado por la fiscalía a cargo de Raúl Garzón.

Según trascendió, la madre de la adolescente recibió un mensaje en su teléfono celular en el que le aseguraban que su hija “está bien” y “dormida”, situación que rápidamente fue incorporada a la causa judicial.

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, decía el mensaje que recibió Melisa, madre de Agostina, quien inmediatamente se dirigió a la Policía para informar lo ocurrido.

La fiscalía analiza el mensaje

Mientras continúa la búsqueda de Agostina, los investigadores intentan determinar el origen y la veracidad del mensaje recibido por la familia.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que algunos llamados o comunicaciones recibidas durante este tipo de investigaciones suelen ser bromas o falsos datos, aunque en este caso la madre aseguró reconocer una de las voces.

Por ese motivo, decidió entregar toda la información a la Justicia para que sea analizada por especialistas. Además, desde el entorno de la investigación sostienen que existen indicios para creer que la adolescente continúa en Córdoba y con vida.

Madre de Agostina.

Cambió de abogado y habló Carlos Nayi

La familia de Agostina también resolvió cambiar de representación legal y ahora la querella quedó a cargo del abogado Carlos Nayi.

El letrado aseguró que, de acuerdo a las pruebas reunidas hasta el momento, “se puede decir que la adolescente está en Córdoba”. Mientras tanto, este jueves declaró Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa.

Según trascendió, el hombre mantuvo su versión vinculada al llamado “auto rojo” y aseguró que la niña que aparece en uno de los videos difundidos sería su hija.

Cómo desapareció Agostina

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, Agostina Vega salió de la vivienda de su madre el sábado 23 de mayo alrededor de las 22.30.

La adolescente tomó un remís hacia barrio Cofico y, según declaró posteriormente el chofer, al llegar al destino fue recibida por un hombre, identificado como Claudio Barrelier, que abonó el viaje.

La familia también indicó que, antes de desaparecer, Agostina había enviado un audio donde afirmaba que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su madre, un mensaje que los investigadores creen que podría haber formado parte de un engaño.