Secuestraron un arma y 40 envoltorios de droga tras un fuerte operativo en Concordia

Un operativo realizado en distintos barrios de Concordia terminó con el secuestro de un arma de fuego, 40 envoltorios de estupefacientes y dos personas demoradas en diferentes procedimientos.

Según se informó, los controles fueron desarrollados por distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia y se llevaron adelante en varios puntos de la ciudad.

Uno de los episodios ocurrió en inmediaciones de calles Rivoli y Medina, donde efectivos policiales observaron a dos hombres caminando por la zona.

Un hombre intentó descartar un arma

De acuerdo a lo informado, uno de los sujetos intentó desprenderse de un arma de fuego al advertir la presencia policial y la arrojó hacia el patio delantero de una vivienda ubicada en la esquina.

Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al lugar y encontraron un revólver calibre .32 largo con cartuchos y una vaina servida.

Operativo en Concordia.

A raíz de la situación, la Fiscalía dispuso el secuestro del arma y la detención del hombre señalado como quien intentó descartarse del revólver. En tanto, el otro involucrado fue trasladado para ser correctamente identificado.

Secuestraron droga cerca de una escuela

En otro procedimiento realizado en Concordia, efectivos policiales observaron a un joven en inmediaciones de calles Córdoba y boulevard Yuquerí, cerca de la Escuela Independencia.

Según trascendió, el adolescente intentó escapar al notar la presencia policial, aunque fue interceptado a pocos metros. Durante la intervención, los uniformados encontraron una media que contenía envoltorios con estupefacientes en su interior.

Posteriormente, con participación de personal especializado, se confirmó el secuestro de 40 bolsas de droga. El involucrado resultó ser un menor de 16 años y quedó supeditado a las actuaciones correspondientes.