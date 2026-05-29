Murieron dos jefes policiales tras chocar contra un acoplado en una ruta de Santa Fe

La tragedia vial en Vera se cobró la vida de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe durante la madrugada de este viernes. La subcomisario Milena Martunuzzi y el subcomisario Adrián Mansilla, jefa y subjefe del área de Microtráfico de San Cristóbal, fallecieron tras un violento choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 98, a la altura del kilómetro 55, en jurisdicción de Vera. Otras dos personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas.

El siniestro se produjo alrededor de las 2.30, cuando por causas que son materia de investigación el automóvil oficial Renault Logan en el que se trasladaban los efectivos impactó violentamente contra la parte trasera de un acoplado que se encontraba estacionado sobre la banquina sur de la ruta.

Impacto fatal contra un acoplado

Las primeras alertas movilizaron a efectivos policiales, bomberos y servicios de emergencia de la región. Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron una escena de extrema gravedad: el vehículo oficial había quedado incrustado debajo del semirremolque, con severos daños en toda su estructura frontal.

Dentro del automóvil permanecía atrapada una mujer sin signos vitales, quien posteriormente fue identificada como la subcomisario Milena Martunuzzi. Horas más tarde, y pese a los esfuerzos médicos, se confirmó también el fallecimiento del subcomisario Adrián Mansilla, quien había sido trasladado con heridas de extrema gravedad.

Según el informe preliminar de Bomberos Zapadores de Vera, el camión Ford al que pertenecía el acoplado se encontraba a unos 30 metros del semirremolque y sin ocupantes al momento del impacto, publicó El Litoral.

Dos sobrevivientes internados

En el vehículo viajaban además Diego Farías, de 30 años, y Gastón Carruega, quienes sobrevivieron al siniestro. Ambos fueron asistidos por personal sanitario y trasladados a distintos centros de salud. Farías permanece internado en Vera, mientras que Carruega fue derivado al Hospital de Reconquista.

Las autoridades investigan ahora si el acoplado estaba correctamente señalizado y si cumplía con las medidas de seguridad exigidas para permanecer detenido sobre la ruta durante la noche.

Tragedia vial en Vera: murieron dos jefes policiales de la PDI

El conductor del camión fue identificado como Marcelo Aguirre, domiciliado en General Pinedo, provincia de Chaco. Su situación forma parte de las actuaciones judiciales que buscan establecer la mecánica exacta del hecho.

Amplio operativo de rescate e investigación

Las tareas de rescate se extendieron durante varias horas debido a la complejidad del escenario. Personal especializado aguardó la llegada del médico forense para realizar las actuaciones correspondientes antes de retirar el cuerpo atrapado entre los restos del vehículo.

En el operativo trabajaron efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Comando Radioeléctrico, Bomberos Voluntarios de Tostado, Seguridad Vial Provincial y peritos de Criminalística de la PDI Vera.

También se hicieron presentes la directora de Policía, Eva Cainelli, y el director Mario De los Santos, quienes supervisaron las tareas desarrolladas en el lugar.

Finalizadas las pericias accidentológicas, los bomberos realizaron la limpieza de la calzada para restablecer la circulación vehicular. La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales competentes, que intentarán determinar las circunstancias que provocaron el fatal choque que terminó con la vida de dos referentes de la lucha contra el microtráfico en Santa Fe.