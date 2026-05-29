Aumentaron las tasas de caza y pesca y fijaron nuevos valores para licencias en Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una actualización de las tasas y aranceles correspondientes a las actividades de caza y pesca que se desarrollan en el territorio provincial. La medida fue establecida mediante una resolución del Ministerio de Desarrollo Económico y comenzó a regir desde su publicación oficial, con nuevos valores para licencias, permisos, comercialización, acopio e industrialización de productos vinculados a la fauna silvestre y los recursos pesqueros.

Según los fundamentos de la norma, la actualización respondió a la depreciación monetaria registrada desde la fijación de los montos anteriores y tomó como referencia la variación del Índice de Precios Mayoristas (IPM) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La Dirección de Estadística y Censos de Entre Ríos indicó que entre diciembre de 2024 y febrero de 2026 la variación alcanzó el 29,56 por ciento.

La resolución dejó sin efecto la normativa anterior y estableció un nuevo esquema de valores para todas las categorías vinculadas a la actividad cinegética y pesquera.

Nuevos montos para la caza deportiva

Entre las principales modificaciones se destaca que la licencia anual de caza deportiva menor para residentes en Entre Ríos pasó a costar $10.874,93, mientras que la licencia anual de caza deportiva mayor quedó fijada en $44.035,80. Asimismo, el permiso para cazadores extranjeros que practiquen caza menor durante cinco días fue establecido en $195.000.

La resolución también incorporó valores específicos para el aprovechamiento de astas de ciervo axis provenientes de desmogue. La licencia anual para acopio de hasta 300 kilogramos fue fijada en $211.543, mientras que para volúmenes superiores a 300 kilogramos ascendió a $380.997,90.

Por otra parte, se resolvió eximir excepcionalmente del pago de tasas a las pieles de nutria e iguana overa, así como a quienes realicen tenencia o transporte de productos taxidermizados, con el objetivo de incentivar la actividad económica regional.

Cambios en las licencias de pesca

En materia de pesca deportiva, la licencia anual para residentes de Entre Ríos fue fijada en $15.444,44, mientras que para personas domiciliadas en otras provincias alcanzó los $24.251,60. Los permisos para extranjeros por cinco días tendrán el mismo valor.

También se actualizaron los aranceles para guías de pesca, organizadores de torneos y establecimientos gastronómicos que comercialicen productos de la pesca. En el caso de los guías habilitados, la licencia anual quedó establecida en $33.058,76.

Respecto de la actividad comercial e industrial, la resolución fijó nuevos montos para frigoríficos, acopiadores, vendedores minoristas y embarcaciones destinadas al acopio de pescado, además de actualizar las tasas por kilogramo de especies como sábalo, boga, surubí, dorado y tararira.

Beneficios para entidades deportivas

La norma mantuvo un beneficio para los socios de clubes y entidades deportivas de caza y pesca que cuenten con personería jurídica vigente y domicilio en Entre Ríos. Estos podrán acceder a una bonificación del 50 por ciento en los permisos anuales, una medida que busca fomentar el desarrollo de instituciones vinculadas a la actividad deportiva y recreativa.

Además, los recursos obtenidos por el cobro de licencias, permisos y tasas continuarán destinándose al Fondo de Protección y Conservación de la Fauna, creado por la Ley Provincial Nº 4.841.

Actualización de tasas de caza y pesca en Entre Ríos: nuevos valores by elonceweb