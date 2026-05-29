“Es un orgullo grandísimo”: artesano de Gualeguaychú fabricó los mates para la Selección

Los mates personalizados para la Selección Argentina fueron fabricados en un taller de Gualeguaychú que recibió un encargo especial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El pedido incluyó 70 unidades destinadas a futbolistas y miembros del cuerpo técnico, cada una identificada con el nombre del destinatario y detalles alusivos al seleccionado nacional.

El responsable del emprendimiento, Mariano Carboni, relató a Elonce que el contacto surgió a través de un cliente mayorista que tenía vínculo con la AFA. Según explicó, la entidad buscaba una nueva propuesta de diseño para los mates y, tras presentar una alternativa, obtuvo la aprobación para comenzar la producción.

AFA encargó mates personalizados para la Selección Argentina a un taller entrerriano (foto Mates MC)

“Enviamos el diseño del grabado y demás, gustó, nos dieron el okey y arrancamos”, contó Carboni al recordar cómo se concretó el trabajo.

Un diseño exclusivo para los campeones del mundo

Los mates fueron confeccionados con cuero negro, flejes de alpaca, virola de acero inoxidable y una presentación especial que incluyó caja individual y bombilla. Cada pieza fue personalizada con el escudo de la AFA, la bandera argentina, la Copa del Mundo y el nombre de cada integrante del plantel.

El emprendedor explicó que recibió una lista preliminar de futbolistas y que, una vez conocida la nómina definitiva, debió incorporar a último momento dos nombres que no figuraban inicialmente. “Salí a las corridas, me fui al transporte, desarmé una encomienda y agregamos los dos últimos que faltaban”, recordó.

La producción representó un desafío importante por los plazos acotados, pero también una enorme satisfacción para el equipo de trabajo. “Es un orgullo grandísimo para nosotros que se nos haya seleccionado para este proyecto”, expresó Carboni.

Una noticia que llegó tras un duro momento

El reconocimiento cobró un significado aún más especial porque llegó pocos días después de un robo registrado en el taller. El artesano reveló que delincuentes sustrajeron maquinaria y mercadería, afectando seriamente la actividad del emprendimiento. “Después de una semana media fulera porque nos entraron a robar en nuestro taller, fue una caricia al alma”, afirmó el responsable de la marca Mates MC.

Carboni trabaja desde hace ocho años de manera plena en el rubro, aunque la tradición familiar se remonta a más de tres décadas. Su padre es artesano desde hace más de 30 años y juntos desarrollaron una empresa que abastece a clientes de distintos puntos del país y del exterior.

El sueño de llegar a la Selección

El emprendedor reconoció que siempre soñó con que algún integrante de la Selección Argentina pudiera tener uno de sus mates. Aunque considera difícil que los futbolistas utilicen estos modelos personalizados en su rutina diaria, destacó el valor simbólico de haber sido elegido para el proyecto.

“Era siempre mi sueño que jugadores de la Selección puedan tener un mate nuestro”, sostuvo.

AFA encargó mates personalizados a un taller de Gualeguaychú para sus jugadores

Además, resaltó la importancia que el mate adquirió en los últimos años gracias a la difusión que le dieron los campeones del mundo. “Por los jugadores de la Selección se ha conocido prácticamente el mate en todos lados”, aseguró.

Mientras los productos ya fueron entregados a quienes gestionaron el encargo, el emprendimiento entrerriano celebra un reconocimiento que trasciende lo comercial y posiciona a la artesanía local en uno de los ámbitos más prestigiosos del deporte argentino.