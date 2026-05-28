Expertos alertan por el avance de El Niño: NASA detectó enorme masa de agua rumbo a Sudamérica

Fenómeno de El Niño: la NASA alertó por una masa de agua cálida.

El fenómeno de El Niño volvió a encender las alertas internacionales luego de que la NASA detectara una inmensa masa de agua cálida desplazándose hacia Sudamérica. El hallazgo elevó la preocupación de organismos científicos y meteorológicos que monitorean la posible consolidación del evento climático durante el segundo semestre de 2026.

Las principales agencias internacionales coinciden en que existen altas probabilidades de que El Niño se desarrolle en los próximos meses, generando alteraciones climáticas a escala global. Las consecuencias podrían incluir lluvias extremas, inundaciones, olas de calor y modificaciones en los sistemas productivos de numerosos países.

El fenómeno climático es seguido de cerca tanto por gobiernos como por sectores agrícolas y científicos debido al impacto que históricamente tuvo sobre la economía y el ambiente. En Argentina, organismos especializados ya comenzaron a advertir sobre posibles cambios en las precipitaciones y temperaturas para la campaña agrícola 2026/27.

La NASA detectó una enorme ola Kelvin

La señal que encendió las alarmas provino del satélite Sentinel-6 Michael Freilich, desarrollado por la NASA junto con la Agencia Espacial Europea. A través de ese sistema de observación se detectó una ola Kelvin de gran magnitud avanzando sobre el Pacífico oriental.

Las olas Kelvin son enormes masas de agua cálida que se desplazan desde el Pacífico central hacia las costas de Sudamérica. Su aparición suele representar una de las primeras evidencias del desarrollo de El Niño, ya que incrementan la temperatura superficial del océano y elevan el nivel del mar.

Según explicó Josh Willis, investigador de la NASA y científico del proyecto Sentinel-6, el fenómeno comenzó más tarde que otros grandes eventos registrados en 1997 y 2015, aunque advirtió que “está empezando a tomar impulso”. Los registros satelitales detectaron que el nivel del mar frente a Perú superó en más de 15 centímetros el promedio histórico durante mayo, una señal directa de acumulación de calor en la región.

Cómo se desarrolla el fenómeno climático

Los especialistas explicaron que El Niño se origina cuando los vientos alisios del Pacífico ecuatorial pierden intensidad o modifican su dirección habitual. Eso permite que grandes volúmenes de agua cálida se desplacen hacia las costas sudamericanas.

Normalmente, esos vientos empujan las aguas superficiales desde América hacia Asia. Pero cuando se debilitan, el agua caliente comienza a acumularse frente a países como Colombia, Ecuador y Perú, alterando el equilibrio oceánico y atmosférico global.

La NASA destacó que el monitoreo satelital permite anticipar varios meses antes la posible evolución del fenómeno y mejorar la preparación frente a eventos meteorológicos extremos. Además, las imágenes obtenidas ayudan a prever riesgos para comunidades costeras y sectores productivos sensibles a los cambios climáticos.

Qué puede pasar en Argentina

En Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) confirmó que existe más de un 80% de probabilidades de consolidación de El Niño para la campaña 2026/27. Los especialistas advirtieron que el fenómeno podría amplificar la variabilidad climática regional.

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, señaló que algunas cuencas podrían registrar excesos hídricos, mientras que otras regiones tendrían condiciones muy favorables para la producción agrícola. El impacto, aclaró, dependerá de cada zona del país.

Por su parte, la meteoróloga Natalia Gattinoni anticipó que durante el invierno austral podrían registrarse precipitaciones normales o superiores al promedio en el centro y norte argentino. También existe una mayor probabilidad de temperaturas medias más elevadas en todo el territorio nacional.

Temor a un posible “super El Niño”

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) coincidieron en que la probabilidad de desarrollo de El Niño supera el 80% para el trimestre mayo-julio de 2026. Incluso, algunos modelos elevan ese porcentaje al 96% para el invierno boreal.

Además, existe preocupación por la posibilidad de que el evento alcance características de “super El Niño”, categoría que se utiliza cuando la temperatura del Pacífico central supera durante varios meses los 2 grados por encima de lo normal. Según la NOAA y el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos, hay un 25% de probabilidades de que eso ocurra en 2026.

Los antecedentes históricos generan inquietud. Los super eventos de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 provocaron severas pérdidas económicas, inundaciones, sequías y miles de víctimas en distintas partes del mundo. Por ese motivo, organismos internacionales insistieron en la necesidad de mantener un monitoreo permanente y fortalecer las estrategias de prevención ante un fenómeno climático que todavía conserva un alto grado de imprevisibilidad.