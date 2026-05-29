Patronato convoca este viernes a sus socios para debatir la realización de eventos y recitales en el Grella

El Club Atlético Patronato convocó a sus socios a participar este viernes de una importante jornada institucional que incluirá el tratamiento de distintos proyectos vinculados al crecimiento y modernización de la entidad.

Uno de los temas que genera mayor expectativa entre los hinchas y asociados será el debate sobre un convenio destinado a permitir la realización de recitales, conciertos y espectáculos masivos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

La actividad se desarrollará en la sede social ubicada sobre calle Grella 874.

Qué debatirá Patronato en la asamblea

La jornada comenzará a las 17 con la Asamblea General Ordinaria y continuará desde las 19 con la Asamblea Extraordinaria.

Durante el encuentro, los socios de Patronato analizarán distintos proyectos impulsados por la dirigencia rojinegra.

Entre ellos aparece el posible acuerdo con una productora para organizar eventos y recitales en el estadio del club, una iniciativa que viene siendo estudiada desde hace varios meses.

Estadio Grella.

Además, también se pondrá a consideración la firma de un convenio para instalar y explotar un gimnasio tanto en la sede social como en el predio La Capillita.

El proyecto para realizar recitales en el Grella

La posibilidad de utilizar el estadio de Patronato para espectáculos masivos ya había sido adelantada públicamente semanas atrás por la propia institución.

En ese momento, el club informó que se encontraba trabajando en la evaluación de infraestructura, revisión de instalaciones y análisis técnico para cumplir con las normativas exigidas para este tipo de eventos.

La dirigencia también explicó que se avanzaba junto a equipos especializados en seguridad y logística para determinar la viabilidad del proyecto.

La decisión final dependerá ahora de lo que definan los socios durante la asamblea.

Modificaciones en el estatuto y balance

Otro de los puntos importantes de la jornada será el tratamiento de modificaciones en el Estatuto Social del club. Según se indicó, los cambios buscan actualizar la normativa interna y optimizar distintos aspectos de funcionamiento institucional.

Durante la Asamblea Ordinaria también se realizará la lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025-2026.

Desde Patronato convocaron a participar a todos los socios con cuota al día en una jornada que podría marcar nuevas líneas de desarrollo para la institución rojinegra.