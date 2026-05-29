Concordia propuso instalar botones antipánico en escuelas por hechos de violencia

La Municipalidad de Concordia presentó un proyecto para implementar un sistema de botón antipánico en escuelas del departamento, con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia dentro del ámbito educativo.

La iniciativa fue elevada a la Dirección Departamental de Escuelas y forma parte de una política de seguridad impulsada por el municipio junto a organismos educativos, fuerzas policiales y servicios de emergencia.

Según se informó, el sistema permitirá que las instituciones educativas cuenten con herramientas tecnológicas para emitir alertas inmediatas frente a situaciones de riesgo.

El objetivo del proyecto en Concordia

La propuesta fue desarrollada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de Concordia y contempla la utilización de dispositivos físicos o aplicaciones móviles conectadas a una central de monitoreo.

A través de ese mecanismo, las escuelas podrán activar protocolos de intervención de manera rápida ante hechos de violencia, amenazas o conflictos complejos.

El diseño de la aplicación estará a cargo de la Dirección de Informática del municipio.

Desde el Ejecutivo local indicaron que la iniciativa surgió tras las preocupaciones manifestadas por rectores y rectoras de escuelas secundarias, quienes advirtieron sobre un incremento de situaciones conflictivas dentro y fuera de los establecimientos.

Proponen más seguridad en las aulas.

“Dar una respuesta concreta”

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Purgart, sostuvo que el proyecto busca brindar herramientas concretas frente a una problemática que afecta a toda la comunidad educativa.

“Sabemos que la violencia social muchas veces ingresa a las escuelas y que los equipos directivos y docentes están enfrentando situaciones cada vez más complejas”, expresó el funcionario.

Además, explicó que el sistema permitirá reducir los tiempos de respuesta y mejorar el acompañamiento a las instituciones educativas.

La implementación también incluirá capacitaciones para directivos y personal autorizado sobre protocolos de actuación y utilización del sistema.

Qué dijo Azcué sobre la iniciativa

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, afirmó que la seguridad y la prevención forman parte de los ejes prioritarios de la gestión municipal.

En ese sentido, remarcó que el Estado debe trabajar de manera coordinada con las instituciones educativas para abordar situaciones que afectan a estudiantes, docentes y familias.

Desde el municipio señalaron además que el programa buscará generar mayores condiciones de tranquilidad y protección dentro de las escuelas. La propuesta prevé una implementación progresiva una vez finalizadas las instancias administrativas y operativas correspondientes.