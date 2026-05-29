Adiós al histórico cartel del Cine Rex: lo pintan de negro mientras avanza la recuperación del edificio

El emblemático cartel del Cine Rex comenzó a desaparecer de la fachada. La Sociedad Italiana avanza con obras para reutilizar el edificio.
En el año 2021, la Sociedad Italiana de Paraná recuperó la administración de la propiedad ubicada en calle Monte Caseros 266 donde funcionara el emblemático Cine Rex, la cual estuvo alquilada y administrada por personas ajenas a la Institución durante 83 años.
En el año 2022 se firmó con la Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos un convenio de uso temporario del edificio para fines culturales y recreativos una vez que terminen las remodelaciones del edificio.
Un año más tarde, se realizó la presentación del “Proyecto de Relevamiento, Restauración, Valorización y Refuncionalización del ex Cine Rex”, con el objetivo de recuperar el espacio que fue construido en 1914 como sala de teatro para la comunidad ítalo argentina.
El proyecto fue llevado a cabo por un equipo de profesionales y contó con el apoyo del Gobierno Provincial y el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Se contempla un espacio con una capacidad en sala de 300 personas, espacios para ofrecer actividades complementarias y adaptables a la necesidad de uso como pueden ser conferencias, talleres y espacios de formación. Entre las premisas de diseño está restaurar la fachada, generar espacios con accesibilidad e inclusivos, respetar el estilo Art Déco del edificio y recuperar el valor patrimonial de cine-teatro con sus características espaciales de dimensiones intermedias.
Adiós al cartel del Gran Rex
En la mañana de este viernes, quienes circulaban por calle Monte Caseros, frente al histórico cine de la capital entrerriana, se vieron sorprendidos por los trabajos que se realizan en la fachada, precisamente sobre el cartel, que está siendo pintado de negro.
Consultado al respecto, Horacio J. Piceda, presidente de la Sociedad Italiana de Paraná, confirmó a Elonce, que están adecuando el lugar “para abrir las oficinas que tenemos en calle Laprida y Santa Fe”.
Según relató “vamos a dejar de alquilar allí para ir al Cine Rex. Esta decisión la toma la Sociedad Italiana, atento a que tenemos un proyecto para convertir el Cine Rex en un centro cultural”.
Pero para llevar adelante la iniciativa, se necesita una cifra estimada de 800.000 dólares, “para ponerlo a punto”.
Piceda dio cuenta que solicitaron ayuda al Gobierno provincial y municipal “para que nos acompañen a conseguir ese dinero, que seguramente bancos internacionales tienen destinado para recuperación de patrimonio histórico, pero no hemos tenido respuesta”.
Ante ello, se tomó la decisión “de adecuarlo a nuestras necesidades, dejar de pagar alquiler en calle Santa Fe y Laprida y usar ese espacio para las oficinas administrativas que tenemos y atención al público que teníamos en calle Laprida”. Elonce.com