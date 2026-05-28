Millonarias estafas con construcción de viviendas: “Nos dejaron sin casa y sin ahorros”, denunciaron damnificados

REDACCIÓN ELONCE
Más de 30 damnificados denunciaron incumplimientos y obras inconclusas de una empresa de Paraná. Elonce dialogó con mujer que vendió un departamento para pagar. Denuncian haber perdido ahorros y nombran a los responsables. “Nos prometieron la casa y nunca movieron ni la tierra”.
Las estafas en la construcción de viviendas volvieron a quedar en el centro de la escena en Paraná luego de que más de 30 familias denunciaran incumplimientos, obras inconclusas y pérdidas millonarias tras contratar a la empresa “Mundo Steel Framing”. Los damnificados aseguraron haber entregado ahorros, vehículos y hasta propiedades con la ilusión de acceder a la casa propia, pero terminaron envueltos en conflictos judiciales y reclamos que todavía no encuentran respuesta.
Según relataron a Elonce, el mecanismo se repetía en la mayoría de los casos: contratos firmados, pagos adelantados, promesas de rápida entrega y construcciones que jamás comenzaron o quedaron abandonadas a mitad de camino. La firma funcionaba sobre avenida Almafuerte al 400 de Paraná y ofrecía viviendas bajo la modalidad “llave en mano”.
Con el paso de los meses, comenzaron a multiplicarse los reclamos y las familias afectadas empezaron a contactarse entre sí. Algunos iniciaron mediaciones extrajudiciales y otros avanzaron con denuncias penales ante el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, varios damnificados afirmaron que hasta el momento no lograron recuperar el dinero invertido ni obtener respuestas concretas.
“Entregué alrededor de $30 millones y no hicieron nada”
Una de las damnificadas es Luciana Ponti, quien relató a Elonce que firmó contrato con la empresa en julio del año pasado. Según explicó, realizó una entrega inicial de 3,5 millones de pesos y luego comenzó a pagar cuotas mensuales de 590 mil pesos para avanzar con la construcción de su vivienda.
La mujer contó que en diciembre de 2025 tomó una decisión extrema para sostener el proyecto: vendió un departamento que tenía en Oro Verde y entregó además 14.500 dólares que, supuestamente, serían destinados a la compra de materiales para iniciar la obra.
“Era el acuerdo que habíamos hecho, después pagué aparte planos, parte de un muro de contención, en total alrededor de 30 millones y no me hicieron absolutamente nada, ni siquiera movieron la tierra para hacer la platea, no le pagaron al maestro mayor de obras que hacía los planos, todo el tiempo me decían que no me hiciera mala sangre, que esos trámites demoraban”, relató Luciana Ponti.
La damnificada explicó que la empresa prometía iniciar la construcción en enero, pero el tiempo pasó y los trabajos nunca comenzaron. “Pasaron los meses, me decían que iban a empezar, siempre les estaba faltando algo. Yo quise confiar en que tenían mucho trabajo”, sostuvo.
Con el correr de los meses y ante la falta de respuestas, comenzó a investigar por su cuenta y descubrió que había otros afectados en situaciones similares. “Empecé a averiguar por mi cuenta y fuimos encontrando gente damnificada y al día de hoy somos alrededor de 40”, aseguró.
“Hasta el día de hoy nunca tuve una respuesta. No hicieron absolutamente nada”, lamentó la mujer durante la entrevista con Elonce.
“Nos mintieron hasta la semana pasada”
Luciana Ponti también identificó a las personas con quienes realizó las operaciones comerciales y firmó los contratos. “Son Micaela Morales y Ezequiel Morcón, los que nos vendieron. Al nombre de Ezequiel Morcón hicimos los contratos, fueron firmados por él”, explicó.
Además, sostuvo que posteriormente tomaron conocimiento de otros problemas económicos vinculados a la empresa y sus responsables. “Morcón tiene también, nos enteramos, una deuda en el Banco Central por cheques sin fondos de más de 100 millones. No le ha pagado albañiles, no le ha pagado a corralones”, afirmó.
La mujer relató que incluso mantuvo una reunión con el empresario y su abogado para exigir explicaciones sobre el destino del dinero entregado. “Yo le pregunté qué había hecho con mi plata porque se suponía que era para comprar materiales, eran 14.500 dólares, y no me respondió”, expresó.
Ponti agregó además que en el mismo lugar funcionaban otras empresas familiares relacionadas al rubro de la construcción. “En esa misma oficina funcionaba otra empresa que también es familiar de Andrés Morcón, Paraná en Seco, y después también ofrecía casas la hermana de Micaela, que es Sol Morales. Así que nuestra sospecha es que al menos ellos estaban involucrados o sabían lo que pasaba”, manifestó.
En cuanto a la situación judicial, explicó que presentó una denuncia policial luego de enviar carta documento sin obtener respuesta. “Hay un montón de casos que están en mediación, por lo tanto todavía no han podido denunciar, pero las mediaciones solo hacen que gane tiempo no sé para qué, porque él no cumple con absolutamente nada”, cuestionó.
Reclamos públicos y tensión en redes sociales
La damnificada contó además que durante el fin de semana un grupo de afectados decidió repartir folletos frente a un templo evangelista relacionado con las personas denunciadas. Según explicó, previamente se asesoraron legalmente y actuaron de manera pacífica.
“Fuimos solamente a repartir folletos, porque nos asesoramos para eso, la policía también nos dijo que lo podíamos hacer. Fuimos al templo que está en calle Barbagelata y fue totalmente pacífico”, afirmó.
Ponti indicó que muchos vecinos desconocían lo que estaba ocurriendo y se enteraron en ese momento. “Había vecinos que no sabían, no conocían la situación”, dijo.
Sin embargo, denunció que luego comenzaron a aparecer perfiles falsos en redes sociales donde difundían fotografías de los damnificados acusándolos de cometer delitos. “Se han creado perfiles falsos, hacen capturas de nuestras fotos diciendo que somos unos delincuentes, cuando nosotros solo estamos reclamando la plata que ellos nos deben”, expresó.
Otra de las damnificadas es Andrea Wolker, quien también relató a Elonce cómo fue el vínculo contractual con la empresa. Según explicó, realizó una entrega de siete millones de pesos y pactó un plan de 120 cuotas para acceder a una vivienda.
“Nunca vimos una vivienda terminada”
Andrea Wolker explicó que además adelantó seis cuotas de 400 mil pesos para acelerar la entrega de la casa. “Nos ofrecieron una vivienda llave en mano y hacían entrega en enero del 2026”, recordó.
Sin embargo, aseguró que la fecha nunca se cumplió y que posteriormente firmaron una enmienda contractual donde se prometía una nueva entrega para el 30 de abril. “Tampoco sucedió”, lamentó.
La mujer relató que tomó conocimiento del caso de Luciana Ponti y comenzó a contactar a otras familias afectadas. “Hay gente que hizo contrato con ellos desde el 2024 y no le han hecho nada. Nos mienten, nos mintieron hasta incluso la semana pasada, diciéndonos que nos iban a pasar un cronograma y demás y nunca pasó nada”, sostuvo.
Wolker también señaló que nunca pudieron comprobar la existencia de viviendas terminadas por parte de la empresa. “Cuando nosotros contratamos con ellos, les pedimos ver una vivienda terminada para terminar de confirmar. Nos dijeron que no nos podían mostrar porque los propietarios ya estaban viviendo y molestaba a los propietarios”, recordó.
“Ahora nos enteramos que creo que hay una sola terminada”, agregó la damnificada.
Causas en la Justicia
Finalmente, Andrea Wolker confirmó que también avanzaron con una denuncia penal y aguardan definiciones judiciales. “Nosotros también hicimos denuncia penal y estamos viendo ahora que la fiscal retome y analice los casos”, expresó.
Mientras tanto, decenas de familias continúan reclamando respuestas tras haber invertido todos sus recursos económicos en el sueño de acceder a la casa propia, un proyecto que quedó paralizado entre contratos incumplidos, denuncias judiciales y obras que nunca avanzaron.