Familias denunciaron a empresa de Paraná por millonaria estafa en construcción de casas

Familias de Paraná y alrededores denunciaron incumplimientos de la empresa constructora y reclamaron una respuesta judicial. Aseguraron haber perdido ahorros, vehículos y departamentos.
Damnificados denunciaron una presunta estafa en construcción de casas, a la empresa llamada “Mundo Steel Framing”, la cual, dejó a decenas de familias de Paraná y alrededores sin vivienda, sin ahorros y con causas judiciales en trámite. Las víctimas de las presuntas estafas denunciaron incumplimientos reiterados, obras inconclusas y promesas incumplidas por parte de la empresa ubicada, sobre avenida Almafuerte al 400, de la capital entrerriana.
Lo que comenzó como el sueño de acceder a la casa propia terminó transformándose en una situación desesperante para numerosos grupos familiares que confiaron en la firma y entregaron dinero, vehículos e incluso propiedades para financiar construcciones que nunca avanzaron o quedaron a medio terminar.
La situación derivó en presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal y mediaciones extrajudiciales que, según relataron los afectados, no ofrecieron soluciones concretas. Algunos casos ya cuentan con denuncias penales en trámite, aunque desde Fiscalía se indicó que parte de los reclamos podrían encuadrarse en el ámbito civil.
Familias desesperadas por las pérdidas
Las historias de los damnificados coincidieron en un mismo esquema: contratos firmados, pagos adelantados, promesas de entrega rápida y obras que nunca se concretaron. Muchas familias aseguraron haber agotado todos sus recursos económicos para acceder a una vivienda.
Dante, uno de los denunciantes, relató que firmó contrato en julio del año pasado y adelantó siete cuotas porque la construcción debía comenzar a partir del séptimo pago. Según explicó , la vivienda tenía un plazo estimado de entrega de 90 días hábiles.
“Somos un grupo importante de gente damnificada que invirtió su ahorro de vida para tratar de tener una casa, y nos encontramos con la situación donde lamentablemente vemos frustrado el sueño”, expresó a Análisis. Además, aseguró que en su terreno “solo hay tierra compactada” y que “ni siquiera se alcanzó a hacer la platea”.
Mediaciones sin acuerdo y denuncias penales
Dante indicó que antes de recurrir a la Justicia atravesó dos instancias de mediación con representantes de la empresa y con Marcelo Morcon, titular de la firma. Sin embargo, afirmó que no obtuvieron respuestas satisfactorias.
“Lo que uno pretende es conseguir que nos devuelvan el dinero porque indudablemente no hay nada de lo que se contrató. Nosotros firmamos un contrato mediante escribana también, pero absolutamente no se cumplió con nada”, sostuvo el denunciante.
Otra de las damnificadas, Luciana, contó que comenzó el vínculo contractual en julio del año pasado con una entrega inicial de 3,5 millones de pesos y cuotas mensuales de 590 mil pesos. Más adelante vendió un departamento en Oro Verde y entregó además 14.500 dólares para la compra de materiales.
La mujer relató que la empresa le prometió iniciar la obra en enero, pero los trabajos nunca comenzaron. “Pasaron los meses, me decían que iban a empezar, siempre les estaba faltando algo. Yo quise confiar en que tenían mucho trabajo”, explicó.
“Hasta el día de hoy nunca tuve una respuesta. Ya agoté todas las instancias con abogado y con ellos, que siempre me dicen lo mismo y no hicieron absolutamente nada”, lamentó. Según precisó, llegó a pagar alrededor de 30 millones de pesos y perdió la vivienda donde residía.
Obras abandonadas y viviendas inhabitables
Entre los testimonios también apareció el caso de Maga, quien aseguró haber contratado en abril de 2025 una vivienda “llave en mano” con entrega pactada en 90 días hábiles. Como parte de pago entregó un automóvil Volkswagen Gol Trend modelo 2021, valuado en aproximadamente 18 millones de pesos.
Según contó, el resto del pago recién debía comenzar una vez terminada la obra. Sin embargo, con el paso de los meses la vivienda nunca fue entregada en las condiciones previstas. “Empezaron las excusas, los incumplimientos y la falta de respuestas”, señaló.
La mujer explicó que decidió radicar la denuncia para que el caso sea investigado y para evitar que otras familias atraviesen situaciones similares.
Otro de los afectados, identificado como Angelo, contó que en junio de 2024 contrató la construcción de un departamento en planta alta sobre la vivienda de sus padres. Entregó el 50% del valor de la obra y el resto lo financió en 18 cuotas que terminó de pagar a fines de 2025.
Pese a haber abonado la totalidad, afirmó que el departamento quedó inhabitable. “Falta instalación de agua, gas, aberturas y varias terminaciones básicas. Incluso ni siquiera hay una escalera funcional para subir muebles o pertenencias”, detalló.
Además, indicó que las demoras generaron filtraciones de agua y humedad que afectaron la vivienda de sus padres. “Nunca dejé de pagar las cuotas, envié carta documento que nunca respondieron y luego fuimos a mediación”, explicó.
Cheques rechazados y reclamos judiciales
De acuerdo a datos oficiales y públicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Marcelo Morcon, titular de Mundo Steel Framing, acumuló 68 cheques rechazados en lo que va del año y registró una deuda superior a 105 millones de pesos al 14 de mayo, dio a conocer Análisis.
Los afectados remarcaron que el acceso a la Justicia también se volvió complejo debido a los altos costos legales. Según señalaron, en algunos casos desde Fiscalía les recomendaron contratar abogados particulares para avanzar en los reclamos.
Sin embargo, advirtieron que los valores actuales del Jus (Unidad de Medida Arancelaria) en Entre Ríos, dificultan iniciar acciones judiciales. Indicaron que una entrevista inicial con un letrado ronda los 168 mil pesos y que los costos aumentan considerablemente al asumir la representación formal de una causa.
Mientras tanto, decenas de familias esperan que la investigación judicial avance y permita esclarecer las responsabilidades detrás de los incumplimientos denunciados. Muchos de ellos aseguraron haber perdido los ahorros de toda su vida en el intento de acceder a una vivienda propia.