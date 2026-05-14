Ante la llegada del frío, brindaron recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Ante la llegada del frío en Argentina, se han dado a conocer varias recomendaciones para prevenir accidentes de intoxicación por monóxido de carbono. Recientemente, se han reportado varios casos, lo que ha llevado a las autoridades a solicitar un mayor control en el uso de artefactos a gas.

En ese sentido, distintas empresas de gas compartieron una serie de medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo de intoxicación. Entre estas se incluye la revisión anual de todos los artefactos a gas por un gasista matriculado. Esta práctica es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad.

Además, es importante verificar que la llama de los artefactos sea siempre azul y pareja, lo que indica una combustión adecuada. La ventilación de los ambientes es otra recomendación crucial; se sugiere ventilar todos los días, incluso en invierno, para asegurar un flujo de aire adecuado.

Otro aspecto a tener en cuenta es no tapar ni obstruir las rejillas de ventilación, ya que esto puede causar acumulación de gases tóxicos. También se debe controlar que los conductos de evacuación de gases estén en buen estado y sin obstrucciones para evitar cualquier riesgo.

Es fundamental no utilizar el horno ni las hornallas como fuente de calefacción, así como tampoco secar ropa sobre estufas o cerca de fuentes de calor a gas, ya que esto puede incrementar el peligro de intoxicación. Además, se recomienda instalar solo artefactos de tiro balanceado o cámara cerrada en dormitorios y baños, donde el riesgo es mayor.

Es importante estar atento a manchas de hollín o a cualquier funcionamiento irregular de los artefactos, ya que estos pueden ser señales de problemas. Ante cualquier duda o falla, se debe apagar el artefacto y consultar a un profesional habilitado inmediatamente.