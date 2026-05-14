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Fatal incendio en Concepción: confirman que el hombre solía prender fogatas

Un hombre de 39 años murió este miércoles tras el incendio de su vivienda en Concepción del Uruguay. Desde la policía confirmaron su identidad y según vecinos solía encender fogatas, tanto dentro como fuera de la casa.

14 de Mayo de 2026
Trágico incendio en Concepción del Uruguay
Trágico incendio en Concepción del Uruguay

Un hombre de 39 años murió este miércoles tras el incendio de su vivienda en Concepción del Uruguay. Desde la policía confirmaron su identidad y según vecinos solía encender fogatas, tanto dentro como fuera de la casa.

Un incendio ocurrido en una localidad entrerriana dejó como saldo una nueva víctima fatal.

 

Tras la muerte de dos hermanitos de 6 y 5 años en Concordia, este miércoles por la tarde, una vivienda fue consumida por las llamas en Concepción del Uruguay, llevándose la vida de un hombre de 39 años que fue identificado como Leonardo Rafael González, según supo Elonce.

El hecho se registró en el sector norte de La Histórica, precisamente en el Barrio La Tablada, donde se desató un incendio que requirió la intervención inmediata de los Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas. Una vez controlada la situación, los efectivos constataron la presencia de una persona fallecida en el interior del domicilio.

 

Vecinos de la zona señalaron que González tenía por hábito encender fogatas de manera frecuente, tanto dentro como fuera de la propiedad, conducta que se investiga como posible origen del fatal desenlace. Vivía solo y habría tenido problemas con el consumo de alcohol.

En el lugar de los hechos se desplegó un importante operativo para esclarecer lo sucedido y trabajaron de forma conjunta personal de la Comisaría Tercera; especialistas de la División Policía Científica y el perito en incendios, encargado de determinar fehacientemente cómo se inició el fuego.

 

Asimismo, se mantuvo la zona bajo resguardo para completar las pericias de rigor y establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el deceso.

Temas:

Incendio Concepción del Uruguay fallecido identidad
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