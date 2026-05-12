Dos niños de 5 y 6 años fallecieron tras incendio en Concordia: el padre está grave

REDACCIÓN ELONCE
Dos menores de edad fallecieron tras un incendio registrado en el complejo de departamentos en el complejo Dos Naciones, del barrio de La Bianca. El padre, de los chicos, permanece internado en grave estado.
Dos menores de edad fallecieron tras un incendio registrado en el complejo de departamentos Dos Naciones, en el barrio de La Bianca, de la ciudad de Concordia. Fuentes policiales informaron que en inmediaciones de calle Eva Perón, por causas que se tratan de establecer, se produjo un incendio en una vivienda.
Como consecuencia del siniestro, fueron trasladados dos menores de 6 y 5 años de edad, quienes fallecieron en el Hospital Masvernat.
Asimismo, fue derivado el padre de los menores, un hombre de 38 años, quien presenta quemaduras en las vías aéreas y permanece con asistencia respiratoria mecánica.
Según las primeras informaciones extraoficiales, los niños (una niña de 5 años y un nene de 6), aparentemente, habrían estarían solos en el departamento y por causas que se tratan de establecer, se inició el fuego que afectó la vivienda.
Vecinos que intentaron sofocar el fuego, afirmaron que las llamas, se habría iniciado producto de una estufa, pero los peritos establecerán las precisiones del caso. Las versiones indican que el padre llegaba de trabajar e intentó salvarlos al ver las llamas, pero terminó con quemaduras graves y pelea por su vida en la UTI del Hospital Masvernat.
De manera preliminar, se investiga si las muertes fueron provocadas por inhalación de monóxido de carbono. En el lugar trabaja personal de Bomberos Voluntarios y personal policial bajo las directivas del fiscal José Arias. El padre de los menores permanece internado en grave estado.