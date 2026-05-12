 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En un complejo de departamentos

Dos niños de 5 y 6 años fallecieron tras incendio en Concordia: el padre está grave

Dos menores de edad fallecieron tras un incendio registrado en el complejo de departamentos en el complejo Dos Naciones, del barrio de La Bianca. El padre, de los chicos, permanece internado en grave estado.

12 de Mayo de 2026
Trágico incendio en Concordia.
Trágico incendio en Concordia. Foto: (Concordia Policiales).

REDACCIÓN ELONCE

Dos menores de edad fallecieron tras un incendio registrado en el complejo de departamentos en el complejo Dos Naciones, del barrio de La Bianca. El padre, de los chicos, permanece internado en grave estado.

Dos menores de edad fallecieron tras un incendio registrado en el complejo de departamentos Dos Naciones, en el barrio de La Bianca, de la ciudad de Concordia. Fuentes policiales informaron que en inmediaciones de calle Eva Perón, por causas que se tratan de establecer, se produjo un incendio en una vivienda.

 

Como consecuencia del siniestro, fueron trasladados dos menores de 6 y 5 años de edad, quienes fallecieron en el Hospital Masvernat.

Asimismo, fue derivado el padre de los menores, un hombre de 38 años, quien presenta quemaduras en las vías aéreas y permanece con asistencia respiratoria mecánica.

 

Según las primeras informaciones extraoficiales, los niños (una niña de 5 años y un nene de 6), aparentemente, habrían estarían solos en el departamento y por causas que se tratan de establecer, se inició el fuego que afectó la vivienda.

 

Vecinos que intentaron sofocar el fuego, afirmaron que las llamas, se habría iniciado producto de una estufa, pero los peritos establecerán las precisiones del caso. Las versiones indican que el padre llegaba de trabajar e intentó salvarlos al ver las llamas, pero terminó con quemaduras graves y pelea por su vida en la UTI del Hospital Masvernat.

 

De manera preliminar, se investiga si las muertes fueron provocadas por inhalación de monóxido de carbono. En el lugar trabaja personal de Bomberos Voluntarios y personal policial bajo las directivas del fiscal José Arias. El padre de los menores permanece internado en grave estado.

 

Temas:

Concordia Incendio menores Fuego
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso