Aterrizó una avioneta con 400 kilos de cocaína en Santa Fe: persecución, fuga, detenidos y vehículos secuestrados

Una avioneta aterrizó este martes en una zona rural del sur de Santa Fe y desató un operativo tras el hallazgo de cerca de 400 kilos de cocaína en su interior. El hecho ocurrió en inmediaciones de la localidad de Villa Eloísa, en el departamento Iriondo, a la vera de la Ruta Nacional 178.

Según la reconstrucción preliminar, la aeronave descendió en un campo donde era esperada por al menos un vehículo que habría actuado como apoyo logístico.

Sin embargo, la irrupción de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina desencadenó una persecución por caminos rurales de la zona.

Persecución, vehículos incendiados y fuga

En medio del despliegue, los ocupantes de los vehículos de apoyo se dieron a la fuga, lo que motivó un amplio operativo de seguridad en el área. Durante la intervención, las fuerzas lograron secuestrar al menos dos vehículos vinculados al hecho.

Uno de ellos fue hallado completamente incendiado, presuntamente para eliminar rastros de la operación ilícita, según informaron fuentes del caso.

Detenidos y sospechas sobre la tripulación

Horas más tarde, los agentes detuvieron a dos ciudadanos bolivianos que no contaban con documentación que acreditara su ingreso legal al país. De acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores, se trataría del piloto y el copiloto de la aeronave.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza con peritajes sobre la avioneta para determinar su procedencia y reconstruir la logística del vuelo y el aterrizaje en el campo.

Investigación en curso y búsqueda de prófugos

En paralelo, los investigadores continúan con la búsqueda de los sospechosos que lograron escapar del operativo inicial. Las fuerzas federales trabajan en la identificación de la red logística que habría facilitado el ingreso y la distribución del cargamento de droga.