"La idea del Parque Ambiental no es trasladar un basural a cielo abierto a otro", afirmaron desde el gobierno provincial

REDACCIÓN ELONCE
El director de Ambiente y Cambio Climático de Entre Ríos, Maximiliano Gómez, habló sobre la problemática de los basurales en Entre Ríos, la situación del Volcadero de Paraná y el debate generado en torno al futuro Parque Ambiental.
La problemática de los basurales en Entre Ríos volvió a instalarse en la agenda pública luego de las declaraciones del director de Ambiente y Cambio Climático del gobierno provincial, Maximiliano Gómez, quien participó del programa GPS para analizar la situación de los residuos urbanos y el futuro del denominado Parque Ambiental para el Área Metropolitana de Paraná.
Durante la entrevista, el funcionario explicó que la gestión encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio busca avanzar en un trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para enfrentar una problemática histórica vinculada a los residuos y los sitios de disposición final.
“El gobernador Frigerio cuando inició la gestión nos dio un mandato muy claro a todos los funcionarios que estamos vinculados con el tema, que es trabajar de forma conjunta y articulada la provincia con los gobiernos locales, que son los responsables de la gestión de los residuos y de los sitios de disposición final. Hoy en su mayoría son basurales a cielo abierto y se le suma una complejidad adicional: el Volcadero de la ciudad de Paraná tiene más de 100 años de vida y es uno de los pasivos ambientales y sociales más importantes no solo de la provincia, sino del país”.
El Volcadero y la necesidad de una solución definitiva
En ese contexto, Gómez remarcó la gravedad de la situación ambiental y social que representa el Volcadero de Paraná, un tema que desde hace años genera preocupación entre especialistas, funcionarios y vecinos de la capital entrerriana.
“Más allá de la ideología política o el posicionamiento frente al tema, lo que pasa con el Volcadero nos tiene que dar vergüenza como paranaenses y como entrerrianos que a lo largo de tantos años no hayamos sido capaces de resolver esa situación. Fue por eso que pusimos manos a la obra, se conformó una mesa y después un consorcio, donde participan los presidentes municipales y comunales de las localidades y en esa línea se estuvo trabajando buscando alternativas para un nuevo sitio de disposición final segura y con tecnología de relleno sanitario que permita reemplazar los basurales a cielo abierto”, ahondó Gómez.
El funcionario también buscó despejar dudas respecto a las versiones que circularon en los últimos días sobre una posible relocalización del Volcadero hacia la localidad de Oro Verde. Según sostuvo, no existe una decisión tomada ni un proyecto definitivo en marcha.
“Nunca se habló de llevar el Volcadero de Paraná ni otro basural al ejido de Oro Verde y a otro lugar del Área Metropolitana. Lamentablemente, hubo una suerte de desinformación o de miedo generado por la información incorrecta. Eso empezó a circular y eso motivó la tensión social y el descontento que se manifestó la semana pasada”, explicó.
El proyecto del Parque Ambiental y la polémica en Oro Verde
Gómez detalló además que actualmente solo existe un estudio de prefactibilidad elaborado por especialistas contratados a través del Consejo Federal de Inversiones, donde se analizaron diferentes alternativas para el desarrollo de un nuevo complejo ambiental.
“Lo que hay hoy es un informe de prefactibilidad, que llevaron adelante un equipo de expertos contratados a instancia del Consejo Federal de Inversiones, donde a partir de seis posibilidades, se desarrolló una matriz con distintas variables. De esos seis edificios, tenemos dos que quedaron mejor puntuadas. Una de ellas está ubicada en Oro Verde, pero hasta acá no hay una decisión tomada ni un proyecto en marcha. Las expresiones que hoy han aparecido en sentido contrario, ni siquiera son expresiones de oposición a un proyecto con nombre y apellido, sino oposición a una idea”, ahondó.
El director de Ambiente insistió en que el objetivo del Parque Ambiental no es trasladar un basural a cielo abierto a otro punto del Área Metropolitana, sino incorporar nuevas tecnologías y generar un esquema moderno de tratamiento de residuos.
“Queremos llamar a la reflexión a los distintos actores involucrados porque la idea del Parque Ambiental no es trasladar un basural a cielo abierto a otro. Significa incorporar tecnología, desarrollar planta de reciclado para distintos tipos de residuos, poder producir tecnología. Estamos hablando de un complejo con características industriales. En Entre Ríos ya tenemos antecedentes, donde hay un complejo de características similares. Esa es la idea de lo que se quiere trasladar al Área Metropolitana para resolver el tema de los basurales, el tema del Volcadero y, por otro lado, generar empleo verde y de calidad a partir de la articulación entre el Estado, lo público y el sector privado”, mencionó.
La salida de Oro Verde del consorcio
Finalmente, Gómez se refirió a la decisión de Oro Verde de retirarse del consorcio conformado para trabajar en la problemática de los residuos. Según explicó, la salida de uno de los actores no afecta el funcionamiento del esquema regional que se busca consolidar.
“En concreto, no sucede nada porque el consorcio puede seguir funcionando sin la presencia de uno de sus actores que es Oro Verde”. Sobre esta decisión, la calificó como “desafortunada” y “apresurada”.