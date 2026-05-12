El recorte a la educación dispuesto por el gobierno de Milei asciende a $78.000 millones

El recorte a la educación.

El recorte a la educación dispuesto por el gobierno de Javier Milei asciende a $78.000 millones y tiene como objetivo sostener el equilibrio fiscal.

Según informe que publicó ASAP y que procesó Agencia Noticias Argentinas, las partidas reducidas afectan a todas las áreas del sector.

La Secretaría de Educación sufrió un recorte neto total de $78.711 millones, lo que representa una baja del 1,2% sobre su presupuesto vigente. El desglose por programas operativos revela quitas más profundas. Para Álvarez, “la universidad da pocos graduados” y explicó cómo quieren modificar la asignación del presupuesto.

Secretaría de Educación

-Plan Nacional de Alfabetización: es el rubro con la quita nominal más alta, perdiendo $35.288 millones (-5,9%).

-Infraestructura y Equipamiento: registró una de las caídas porcentuales más drásticas del sector, con un recorte de $21.687 millones, lo que equivale a una reducción del 46,6% de sus fondos.

-Fondo de Compensación Salarial Docente: sufrió una baja de $8.930 millones, representando una quita del 33,8%.

-Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas: se recortaron $6.650 millones (-2,2%).

-Actividades Centrales: el gasto administrativo y de conducción de la Secretaría bajó $4.768 millones (-12,3%).

-Información y Evaluación de la Calidad Educativa: tuvo una merma de $735 millones (-2,2%).

-Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica: perdió $483 millones (-2,6%).

-Formación Docente: se redujeron fondos por $161 millones (-1,6%).

-Becas a Estudiantes: el programa de Gestión y Asignación de Becas tuvo un recorte marginal de $2 millones.

Sector Universitario

El impacto directo en el sistema de educación superior se identifica en los siguientes puntos:

-CONEAU: la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sufrió un recorte de $32 millones, lo que significa una baja del 0,6% en su presupuesto de evaluación y acreditación.

-Asistencia Financiera vía Tesoro: dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, se aplicó una quita masiva de $48.000 millones a la partida de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes dependientes de la Secretaría de Educación. Esto representa una caída del 47,9% en el financiamiento indirecto que llega a diversos organismos del sector. Otros rubros

-Cooperación e Integración Educativa Internacional: registró una disminución de $9 millones.

-Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales: este programa, que suele articular acciones con el sector educativo, perdió $55 millones.