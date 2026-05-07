El gasto público cayó casi 6% en abril: universidades, provincias y obra pública, los más afectados

El Palacio de Hacienda, aplicó en abril una de las podas más pronunciadas del último año. El recorte del gasto devengado fue del 5,7% interanual, acumulando una baja del 4% en el primer cuatrimestre.
El gasto público cayó casi 6% en abril: los sectores más afectados. El Palacio de Hacienda, bajo la conducción de Luis Caputo, aplicó en abril una de las podas más pronunciadas del último año. Según datos oficiales analizados por la consultora Analytica, el recorte del gasto devengado fue del 5,7% interanual, acumulando una baja del 4% en el primer cuatrimestre.
Los rubros más golpeados por la poda
La estrategia oficial para mantener el superávit fiscal frente a menores ingresos se concentró en tres ejes principales:
-Transferencias a provincias: sufrieron un derrumbe real del 53,7%.
-Programas sociales: (excluyendo la AUH) registraron una caída del 37,3%.
-Obra pública: se redujo un 15,7% en términos reales durante el mes.
En cuanto a las universidades nacionales, la situación es crítica: las transferencias se mantienen en niveles mínimos históricos, situándose un 31,6% por debajo de los valores de 2023.
La paradoja de los subsidios energéticos
A pesar de los fuertes aumentos de tarifas implementados para reducir el déficit, la partida destinada a subsidios económicos mostró un incremento real del 38,7% entre enero y abril.
Este fenómeno se explica principalmente por el salto del 112,9% en energía, debido a la necesidad de cubrir la brecha entre los costos de generación y lo que pagan los usuarios, además de la compra de gas para el invierno.
Por el contrario, el gasto en personal creció un 3,1% y la AUH registró un alza del 6,2%, siendo de los pocos rubros que escaparon a la tendencia general de recorte.
El desafío de la meta con el FMI
Mantener el superávit primario de 1,4% del PBI comprometido con el Fondo Monetario Internacional sigue siendo un desafío mayúsculo, publicó La Voz.
Los economistas advierten que, además de la recesión que afecta la recaudación por consumo interno, el frente fiscal recibirá presiones adicionales por la reforma laboral y la creación del Fondo de Asistencia Laboral en el segundo semestre.