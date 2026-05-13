Fatal incendio en Concordia: está “estable” el padre de los niños fallecidos en el siniestro

La investigación por el incendio fatal ocurrido en el complejo habitacional La Bianca, en el barrio Dos Naciones de Concordia, avanzó este miércoles con nuevas precisiones sobre el origen del fuego y el estado de salud del padre de los menores fallecidos.

Según se informó, el hombre de 38 años continuaba internado en el Hospital Delicia Concepción Masvernat por intoxicación con inhalación de monóxido de carbono. Permanecía bajo sedación, con asistencia respiratoria, estable desde el punto de vista hemodinámico y bajo monitoreo permanente.

El jefe departamental de Policía, José María Rosatelli, confirmó a Elonce que las primeras pericias realizadas en la vivienda permitieron determinar que el incendio se inició en la habitación donde se encontraban los dos menores.

El fuego comenzó en un dormitorio

Rosatelli explicó que los primeros efectivos policiales llegaron al lugar antes que los bomberos y se encontraron con una escena de extrema complejidad.

“Había una gran cantidad de humo que salía del departamento y dos personas intentando sacar a los menores”, señaló el funcionario policial al describir el operativo desplegado durante la noche del martes.

Fatal incendio en Concordia (foto Elonce)

Asimismo, indicó que las tareas preliminares permitieron establecer que el fuego se originó dentro de uno de los dormitorios del inmueble. “Lo que no hay duda es que el incendio se origina dentro de la habitación donde estaban los menores y toma fuego el colchón”, afirmó.

El jefe policial añadió que la vivienda se encontraba completamente cerrada, situación que favoreció la rápida acumulación de humo negro y dificultó el desplazamiento dentro del departamento durante las tareas de rescate.

Investigan si una estufa provocó el incendio

Aunque evitó confirmar una causa definitiva, Rosatelli reconoció que una de las hipótesis bajo análisis está relacionada con un posible sistema de calefacción utilizado dentro de la habitación.

“Esa es una de las hipótesis con las que se está trabajando, pero esperaría a que terminen los peritos y establezcan objetivamente qué fue lo que sucedió”, sostuvo.

Dos niños fallecieron tras incendio en concordia

Además, explicó que las primeras pericias estuvieron limitadas por la falta de suministro eléctrico en el sector, por lo que los especialistas continuarán trabajando para establecer con precisión el origen del siniestro.

Finalmente, confirmó que la madre de los menores había salido a trabajar aproximadamente una hora antes del incendio y que el padre regresó posteriormente al domicilio, donde intentó rescatar a los niños durante el avance del fuego.