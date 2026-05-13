Murió un automovilista tras incrustarse contra viviendas en plena madrugada

El conductor de 36 años perdió el control de su Chevrolet Corsa, subió a la vereda e impactó contra una propiedad en la zona sur de Rosario. Fue trasladado al Heca, donde falleció horas después.
Fatal accidente en Rosario. Un automovilista de 36 años murió este miércoles por la madrugada luego de protagonizar un violento choque contra una vivienda ubicada sobre avenida San Martín al 2900, en la zona sur de Rosario.
El siniestro ocurrió alrededor de las 3.30, cuando el conductor de un Chevrolet Corsa, que circulaba en sentido sur-centro, perdió el control del vehículo, subió a la vereda e impactó de lleno contra el frente de una propiedad situada entre las calles Rueda y Amenábar.
Producto de la violencia del choque, el automóvil destruyó parte de la fachada, los cimientos de las viviendas y una garita de gas. El conductor quedó atrapado entre los hierros y debió ser rescatado por bomberos, publicó Rosario 3.
Posteriormente fue trasladado de urgencia, con custodia policial, al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció cerca de las 6.40 como consecuencia de un grave politraumatismo. La víctima fatal fue identificada como Gastón Maximiliano Antonio Núñez, de 36 años.
Vecinos atrapados y daños estructurales
El impacto afectó al menos cuatro viviendas del predio. Los habitantes quedaron atrapados dentro de sus casas debido a los escombros y a un caño que bloqueó la única salida hacia los pasillos internos y la planta alta.
Uno de los vecinos relató que se despertó por una fuerte explosión y pensó inicialmente que habían chocado su camioneta. Además del derrumbe parcial, el lugar quedó sin suministro eléctrico ni servicio de gas.
Otra de las damnificadas contó que, tras el choque, comenzaron a sentir un intenso olor a gas mientras permanecían encerrados. “Los vecinos veían que salía gas, pero nosotros no podíamos salir porque estaba todo cubierto de escombros”, describió.
Corte de servicios y operativo de emergencia
Tras el siniestro, personal de Litoral Gas trabajó en el lugar para retirar los medidores afectados y asegurar la zona ante posibles fugas.
Desde la empresa indicaron que los suministros permanecerán suspendidos hasta que las instalaciones internas sean verificadas por gasistas matriculados.
También debieron intervenir operarios para controlar cables expuestos tras el derrumbe de mampostería.
Durante varias horas, el tránsito sobre avenida San Martín permaneció interrumpido en ambas manos mientras trabajaban efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias.
🚨‼️Choque fatal en zona sur: se subió a la vereda e impactó contra varias casas. El conductor tenía 36 años y falleció en el HECA. #AntesDeSalir pic.twitter.com/yizoOCHPIl— Antes De Salir (@AntesDeSalir) May 13, 2026