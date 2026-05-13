Video: un hombre cayó de un edificio tras una discusión con su pareja y sobrevivió

El hombre discutió con su pareja, se trepó por el balcón y se cayó del cuarto piso arriba de un patrullero estacionado; fue trasladado consciente al hospital de Rosario. Vecinos registraron la dramática secuencia.
Un impactante episodio ocurrió en un edificio ubicado en la intersección de Dorrego y Tucumán, en Rosario, donde un hombre cayó desde un cuarto piso luego de mantener una fuerte discusión con su pareja. La dramática secuencia fue registrada por vecinos y rápidamente se viralizó en redes sociales.
En un primer momento, algunas versiones indicaban que podía tratarse de un intento de robo, ya que el hombre había quedado colgado del balcón del departamento 4C mientras decenas de personas observaban desde la calle. Sin embargo, posteriormente se confirmó que se trataba de un residente del edificio.
Discutió con su pareja, se trepó por el balcón y se cayó del cuarto piso arriba de un patrullero, en Santa Fe. Más tarado, imposible. pic.twitter.com/3NdCK9Q2N4— Gonzalo (@gonziver) May 13, 2026
Según relataron testigos, antes de la caída se escucharon gritos y también un fuerte estallido de vidrios dentro del departamento. Algunos vecinos señalaron que el hombre habría intentado trepar para volver a ingresar a la vivienda, aunque no logró sostenerse.
Cayó sobre un patrullero
Tras perder el equilibrio, el hombre cayó sobre un patrullero de la Policía de Santa Fe que se encontraba estacionado frente al edificio.
Vecinos afirmaron que el vehículo policial amortiguó el impacto y resultó determinante para salvarle la vida. “Si no hubiera estado el auto, no estaría vivo”, relató una mujer que presenció el episodio.
Luego de la caída, una ambulancia acudió al lugar y trasladó al hombre consciente hacia un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones sufridas.