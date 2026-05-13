Aumentó el costo de la harina y advierten subas de hasta 40% en el precio del pan

El incremento en el precio del trigo y, por consecuencia, de la harina, comenzó a impactar en las panaderías de Paraná, donde advierten que los aumentos de costos podrían trasladarse parcialmente al valor final del pan y otros productos de panificación.

Silvio Jacob, propietario de la Panadería La Perla, explicó a Elonce que el precio de la harina registró una suba cercana al 25% en los últimos dos meses y aseguró que eso representa un incremento de entre un 30 y un 40% en los costos vinculados al pan.

“Tratamos de que el traslado de precios sea lo menos posible”, expresó el comerciante al referirse a la situación económica que atraviesa el sector. Además, indicó que no solo aumentó el costo de la harina, sino también otros insumos esenciales para la elaboración diaria.

Aumentan los costos en las panaderías (foto Elonce)

Según detalló, productos como margarinas y grasas tuvieron incrementos de hasta el 31% durante el mismo período. A eso se suman las subas en los servicios públicos, uno de los principales gastos para las panaderías.

Menos consumo y compras más pequeñas

Jacob sostuvo que las ventas continúan “planchadas”, aunque reconoció que con la llegada de las bajas temperaturas suele aumentar el consumo de panificados.

Sin embargo, remarcó que cambió notablemente la forma de compra de los clientes. “Llevan lo justo para el día”, señaló. De hecho, algunos preguntan "cuántas medialunitas alcanzo a comprar con $1.000".

En ese sentido, explicó que muchos consumidores compran pequeñas cantidades y buscan ajustarse a presupuestos reducidos. “Te llevan cuatro o cinco pancitos, ya no se compra el kilo como antes”, describió.

El comerciante también observó una caída en la venta de productos dulces, debido a que tienen un costo más elevado. En cambio, aseguró que continúan teniendo salida las facturas por unidad y los bizcochos. De igual manera, en La Perla, el kilo de pan se comercializa a 1.600 pesos, un precio relativamente barato en comparación con otros comercios del rubro.

Tarifas y preocupación en el sector

Otro de los factores que preocupa a las panaderías es el aumento de los servicios públicos. Jacob afirmó que, desde el cambio de gobierno nacional, las tarifas tuvieron un incremento cercano al 400%, situación que complica aún más la estructura de costos del rubro.

“Eso es difícil trasladarlo a los precios”, manifestó. A pesar del contexto, aseguró que mantienen expectativas de mejora y apeló al optimismo para los próximos meses.

Aumentó el costo de la harina y advierten subas de hasta 40% en el precio del pan

Finalmente, invitó a panaderos y trabajadores del sector a participar de las reuniones del Centro de Panaderos y de la Federación, que se realizan los miércoles a las 20, con el objetivo de compartir inquietudes y buscar soluciones colectivas para la actividad.