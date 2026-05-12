“El Gobierno profundiza el conflicto”, afirmó AGMER sobre el aumento por decreto y anticipó medidas

La provincia de Entre Ríos confirmó que aplicará por decreto el aumento salarial del 3,5% a docentes, en medio de una nueva escalada del conflicto con los gremios del sector. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) rechazó la propuesta y denunció que el Gobierno “está bastardeando la paritaria”.

El secretario general de AGMER Central, Abel Antivero, confirmó a Elonce que la administración provincial notificó que no habrá nueva audiencia y que el incremento será implementado mediante resolución oficial.

“El Gobierno provincial nos notificó que no nos iba a convocar a una audiencia y que ese 3,5% lo va a dar a través de una resolución”, explicó Antivero. Según detalló, el aumento será aplicado bajo condiciones similares a las discutidas en la mesa paritaria, aunque el gremio sostiene que existen diferencias respecto de períodos inflacionarios aún no reconocidos.

“Hay un bastardeo de la paritaria”

Antivero cuestionó duramente la decisión unilateral del Ejecutivo y sostuvo que la paritaria debería ser el ámbito legítimo de negociación entre las partes. “Entendemos que hay un bastardeo por parte del Gobierno con esta herramienta que reivindicamos”, afirmó.

El dirigente señaló que el conflicto se profundiza porque, a su entender, no se contemplan pérdidas salariales previas. “Hay un monto que se adeuda que tiene que ver con la inflación de diciembre, enero y febrero”, indicó, y advirtió que la situación inflacionaria reciente también debe ser incorporada a la discusión.

En ese marco, AGMER resolvió declararse en “situación de conflicto” y emplazar al Gobierno a convocar una nueva audiencia en un plazo de cinco días hábiles. De no haber respuestas, el gremio quedará habilitado para avanzar con medidas de fuerza.

Paritaria abierta y tensión política

El Gobierno provincial sostiene que la paritaria continúa abierta, aunque sin nuevas convocatorias inmediatas, mientras defiende el límite del 3,5% como techo posible en el actual contexto fiscal. Sin embargo, desde AGMER consideran que la medida no resuelve el deterioro salarial acumulado.

La provincia liquidará por decreto el aumento a docentes

Antivero también vinculó la situación provincial con decisiones del Gobierno nacional y el impacto del presupuesto 2026 en áreas educativas. “Hay una contradicción en el discurso del Gobierno cuando habla de calidad educativa y, al mismo tiempo, acompaña políticas de ajuste”, sostuvo.

En ese sentido, el dirigente apuntó contra los legisladores entrerrianos por acompañar iniciativas nacionales que, según afirmó, profundizan el recorte en educación.

Movilización y respaldo al reclamo universitario

En paralelo al conflicto docente, AGMER participó de la marcha en defensa del financiamiento universitario, que tuvo una amplia convocatoria en todo el país. Antivero destacó la magnitud de la movilización y el acompañamiento social.

“Fue tremendo. Uno se fortalece porque entiende que la sociedad no está dormida, que hay un gran sector que se pone de pie cuando hay que defender derechos”, expresó.

El secretario general de AGMER Central, Abel Antivero, informó que el congreso de la entidad se realizará en la ciudad de La Paz y que, si bien la fecha aún no está completamente confirmada, está previsto para el día viernes. En cuanto al horario, tampoco no fue precisado.

Mientras tanto, el conflicto salarial en el sector docente entrerriano permanece abierto y con posibilidad de nuevas medidas gremiales en los próximos días, en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno provincial y los sindicatos educativos.