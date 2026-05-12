UPCN aceptó la oferta salarial del Gobierno y defendió la continuidad de la paritaria: “No es solamente el 3,5%”

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos en la paritaria estatal y defendió la continuidad de las negociaciones sectoriales como parte central del acuerdo alcanzado. La secretaria adjunta del gremio, Carina Domínguez, sostuvo que la decisión se tomó en un contexto económico complejo y remarcó que “no se trata solamente del 3,5%”.

Tras una extensa reunión que se prolongó durante más de 14 horas, UPCN resolvió aceptar la oferta oficial mientras que Asociación Trabajadores del Estado rechazó la propuesta y anunció medidas de fuerza. En ese escenario, Domínguez explicó a Elonce que la decisión gremial buscó garantizar que los trabajadores reciban una mejora salarial y mantener abiertas las mesas de discusión.

“Hablar solamente del porcentaje es una declaración parcial porque, en rigor, vamos a decirle la verdad a los trabajadores: o es la propuesta del Gobierno o claramente el Gobierno planteó que no se puede liquidar nada. Preferimos que los trabajadores reciban un incremento en su recibo de sueldo”, afirmó.

“No es solamente el 3,5%”

La dirigente sindical insistió en que el acuerdo incluye otros puntos que consideran fundamentales para los empleados estatales. Entre ellos mencionó la continuidad de las negociaciones sectoriales para enfermería, auxiliares de educación, trabajadores de comedores escolares y administrativos provinciales.

“Lo más importante es la continuidad del diálogo que está sujeto al acuerdo paritario. Esto significa que vamos a seguir discutiendo mejoras sectoriales en los próximos días”, explicó.

Además, señaló que UPCN planteó la necesidad de resolver situaciones vinculadas a la jornada laboral de trabajadores recategorizados. “Aquellos que llegaron por la recategorización a categorías altas hoy tienen que hacer una hora más de trabajo. Eso complica la vida de muchos trabajadores y algunos están recargados. Le pedimos al Gobierno una solución transitoria para que la jornada laboral sea para todos de seis horas”, indicó.

Otro de los puntos destacados por el sindicato fue la implementación de recategorizaciones pendientes. Según explicó Domínguez, UPCN solicitó que los decretos ya elaborados tengan impacto salarial desde junio y que cualquier diferencia retroactiva se liquide mediante complementaria.

El contexto económico y las diferencias con ATE

Durante la entrevista, Domínguez reconoció que el acuerdo no satisface completamente las expectativas salariales de los trabajadores, aunque defendió la necesidad de sostener una estrategia de negociación permanente.

“Estamos en la Argentina de Milei. Si nosotros no planteamos tratar de buscar respuestas, bajamos los brazos o damos una lucha que la sociedad no sabemos si está dispuesta a acompañar”, expresó.

PARITARIAS: El gobierno ofreció un 3,5% de aumento en los haberes de mayo

También remarcó que el conflicto no debe reducirse únicamente al porcentaje acordado. “No es solamente el 3,5%, también es la posibilidad de avanzar en problemas estructurales de la administración pública”, afirmó.

En ese sentido, mencionó temas pendientes como la carrera administrativa de enfermería, el pago de prolongaciones de jornada y la discusión de un convenio colectivo de trabajo para distintos sectores estatales.

La dirigente también tomó distancia de los episodios de tensión registrados durante la jornada paritaria y cuestionó algunas formas de protesta. “Hoy vimos una escena lamentable en la cual no están representados los trabajadores que estamos todos los días al frente de los organismos estatales”, sostuvo.

“La responsabilidad es dar una lucha responsable”

UPCN representa a unos 28.000 trabajadores estatales entre personal del escalafón general, enfermería, agentes sanitarios y profesionales. Domínguez destacó que esa representación obliga al gremio a actuar con “responsabilidad” frente al contexto económico actual.

“Nadie puede quedar completamente colmado con un acuerdo de estas características porque la realidad del trabajador es muy dura y nosotros la conocemos”, reconoció.

Sin embargo, defendió la decisión de aceptar la propuesta oficial. “La responsabilidad de los sindicatos hoy es llevar la voz de los trabajadores para ver de qué manera salimos adelante”, manifestó.

Finalmente, remarcó que la continuidad de las negociaciones sectoriales será clave para intentar mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos entrerrianos. “Creemos que la lucha es en la mesa de negociación y que lo más importante es seguir dándole soluciones a nuestros trabajadores”, concluyó.